Tennis, anche in Basilicata protagonisti i giovani del CT Maglie

MAGLIE (Lecce) – Si è appena concluso il Torneo Open “La Materana”, svoltosi sui campi in terra battuta del Circolo Tennis di Pisticci, con la bella affermazione delle ragazze del CT Maglie Asia Pellegrino (2.8), vincitrice nel tabellone di seconda categoria, ed Elena Luceri (3.3), vincitrice del tabellone di terza categoria con il rammarico di aver sfiorato il colpaccio ai quarti di finale del seconda categoria contro la finalista Anna Maria Battista (2.8) cedendo solo al super tiebreak del terzo set per 10 a 6. Si è distinto anche l’altro componente della compagine magliese, Alessio Giordano (2.8) che si è dovuto accontentare dei quarti di finale.

Asia Pellegrino ha superato in finale Anna Maria Battista per 6-3 6-4, Elena Luceri ha superato Fabiana Martino (4.1) per 6-2 6-1.

La comitiva magliese, accompagnata dal tecnico Antonio Giordano, che segue il gruppo in ogni trasferta, ha ricevuto dal circolo lucano un’ottima accoglienza grazie all’intervento dello sponsor Caseificio “La Materana” e del presidente del circolo, Michele Leone, che hanno offerto l’ospitalità gratuita per tutti i giocatori qualificati al tabellone di seconda categoria.

Soddisfatto dei suoi ragazzi il direttore sportivo del CT Maglie e consigliere regionale FIT, Antonio Baglivo: “Brave Asia ed Elena delle quali eravamo sicuri che si sarebbero ben comportate, come frutto di tanto lavoro e impegno negli allenamenti. Merito anche del tecnico Antonio Giordano che con dedizione guida e accompagna questo gruppo nelle trasferte. Un particolare plauso va anche al presidente del CT Pisticci, Michele Leone, che ha saputo realizzare un bel torneo dimostrando professionalità, accoglienza e tanta passione verso i giovani tennisti”.

