Il lauto assegno di fine mandato ai consiglieri regionali, Fiore: “Strano silenzio tra M5S e centrodestra”

BARI – L’indennità di fine mandato ha scatenato il silenzio e qualche silenzioso mal di pancia tra i pentastellati, tranne le polemiche aperte di Antonella Laricchia (ormai isolata dopo l’alleanza con Emiliano). Molti hanno sussurrato che si tratta di una mossa da casta, anche se la Puglia si è adeguata alle altre Regioni, che non cedettero ai tagli richiesti dall’ex premier Mario Monti nel 2012. Il Consiglio regionale pugliese diede una sforbiciata netta, ma ora c’è stato un passo indietro. La ratio è quella di una cospicua buona uscita che permetta di vivere tranquillamente dopo anni in cui il lavoro che si faceva prima di entrare in politica viene interrotto. L’assegno torna e sarà retroattivo: dal 2013 in poi tutti coloro che hanno cessato di essere consiglieri avranno centinaia di migliaia di euro, se alle spalle avranno diversi anni di attività in Consiglio regionale.

“C’è stato un tempo, non molto lontano, in cui il M5stelle

urlava contro la casta e i suoi privilegi – attacca Ada Fiore, coordinatrice regionale di Italia Viva –

C’ è stato un tempo non molto lontano

in cui il centro destra urlava contro le politiche di governo pugliese del centro sinistra.

C’ è stato, ma ora non più.

Ora che il Consiglio regionale ha reintrodotto la liquidità

di fine mandato anche retrodatato, che era stata abolita nel 2012, tutti tacciono.Donne e uomini. Ammutoliti dal lauto compenso. Una vera beffa di questi tempi.

Il presidente Emiliano dice di non sapere nulla. E di essere amareggiato. Bene. C’ è sempre un modo per rimediare. Faccia presentare da qualche suo uomo di fiducia un emendamento per abrogare la proposta.

D’altronde il presidente Emiliano, è bravissimo ad avere i voti e i numeri quando sono necessari, senza preoccuparsi da quale parte provengano.

Per una volta, allora, metta questa sua capacità a disposizione dei pugliesi e non solo per se stesso. Almeno salverà la faccia!”.