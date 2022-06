“Angelieddhi e Tiaulicchi cu fiuri te campagna”, a Cavallino la presentazione del libro di poesie di Arnaldo Miccoli Pastore

CAVALLINO (Lecce) – Si terrà alla Galleria del Palazzo Ducale dei Castromediano, sabato 11 settembre alle ore 19, la presentazione del libro di Arnaldo Miccoli Pastore Angelieddhi e tiaulicchi cu fiuri te campagna (Il Salentino Editore). L’incontro si aprirà con i saluti del Sindaco di Cavallino Avvocato Bruno Ciccarese Gorgoni. A seguire gli interventi del professor Marcello Aprile, Ordinario di Linguistica italiana all’Università del Salento, del professor Antonio Montinaro, Associato di Linguistica italiana all’Università degli Studi del Molise, del dottor Alessandro Laporta, Direttore emerito della Biblioteca provinciale «Bernardini» di Lecce, del dottor Toti Carpentieri, Storico e critico d’arte, del Maestro Gianluca Milanese, musicologo e dell’autore. Coordina il dottor Ludovico Malorgio, giornalista.

Il libro contiene numerose liriche in dialetto cavallinese che Arnaldo Miccoli ha composto durante la sua vita e ora compendiate in quest’opera. La prefazione è di Alessandro Laporta.

Arnaldo Miccoli (Cavallino 1938). Diplomato all’istituto statale d’arte «Pellegrino» di Lecce ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Roma con Peppino Piccolo e Franco Gentilini e l’Università Cattolica degli studi Sociali di Roma. Nel 1960 pubblica una raccolta di poesie in vernacolo dal titolo Fiuri te Campagna. Nel 1962 fonda Lu Lacquaru, numero unico per le feste natalizie. Nel 1965 parte per gli U.S.A.,dove vi trascorre i primi anni della sua permanenza, alternando all’insegnamento la pittura. Nel 1973 torna a Roma e vi si stabilisce con la famiglia per quasi due anni. Di questo periodo sono le mostre in Italia e in Europa.

Nel 1975 rientra nuovamente negli Starti Uniti e si dedica a tempo pieno alla pittura ed alla illustrazione, tenendo mostre personali e collettive in varie città degli Stati Uniti e d’Europa. Nel 1979 rientra nuovamente in Italia, questa volta in Toscana a Montecatini Terme, per un soggiorno di circa due anni, esponendo a Roma e a Milano le sue opere. Nel 1981 rientra negli Stati Uniti per stabilirsi definitivamente a Tenafly, nel New Jersey, dove opera con studio al 275 Engle Street. Le sue opere sono in collezioni pubbliche e private tanto in Europa quanto negli Stati Uniti d’America.

