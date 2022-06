Lizzanello, Stabile: “Chi ha sfiduciato Pedone ora è in lista con lui! Delli Noci ed Emiliano col sindaco uscente? Si sono accorti ora della nostra città”

LIZZANELLO – Dopo l’endorsement di Emiliano nei confronti di Fulvio Pedone, Renato Stabile, ex sindaco, oggi tra gli avversari del primo cittadino uscente, si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “In relazione all’articolo apparso giorni fa sul Corrieresalentino.it, in cui il Presidente Emiliano dichiarava il suo appoggio alla lista del candidato sindaco Fulvio Pedone, mi sento di dover fare delle riflessioni – afferma il candidato al Comunale comunale nelle liste di Giovannico –

Innanzitutto, mi rallegro del fatto che il Presidente Emiliano, l’assessore Delli Noci, ma anche il “super” capo di gabinetto Claudio Stefanazzi, si interessino, finalmente, al nostro paese, visto che in questi anni abbiamo dovuto lottare con le unghie e con i denti per ottenere quelli che erano diritti per i cittadini di Lizzanello e Merine. In questi anni non ho mai visto nessun interesse per le nostre comunità, né da parte di Emiliano, né tantomeno da parte dell’assessore Delli Noci, che è quasi un nostro concittadino essendo di Lecce, meno che mai da uno dei politici più importanti del momento in Puglia, che è diventato il capo indiscusso della politica, e non solo di quella, nella nostra regione, cioè il capo di gabinetto Stefanazzi. E comunque in tutto questo il PD, ancora una volta, non pervenuto.

Il Presidente Emiliano afferma che la lista di Pedone è quella scelta democraticamente attraverso le primarie, ma credo che queste siano state solo un mezzo affinché il Pd di Lizzanello seguisse Pedone, e per far dimenticare che le stesse persone che lo avevano sfiduciato ora sono in lista con lui. Inoltre, nell’articolo si scrive che io, fittiano, ed io aggiungerei orgogliosamente fittiano, avrei sfiduciato il sindaco Pedone. Questo corrisponde parzialmente a verità, poiché io sono stato uno tra i firmatari, l’ultimo ad aver firmato ad onor del vero, insieme ad altri consiglieri che non vedevano possibilità di proseguire l’azione amministrativa con il sindaco Pedone. Non credo di dover sottolineare il fatto che il mio percorso politico sia stato caratterizzato sempre da una forte coerenza: fittano da molti anni, nel centrodestra da sempre, anche quando questo mi ha portato a rinunciare a qualche poltrona o incarico, non credo nei cambi di casacca. Forse bisognerebbe chiedere a chi a marzo ha firmato per porre fine all’amministrazione Pedone, ed ha ricevuto anche una denuncia che è ancora in piedi, ed oggi è candidato o comunque schierato con lui, questo bisognerebbe spiegare agli elettori.

Sono certo che i cittadini di Lizzanello e Merine siano troppo intelligenti per non capire che la lista del candidato Pedone sia stata messa insieme, nella migliore delle ipotesi per accordi politici, ma ci credo poco, che non porteranno a nulla di buono per le nostre comunità, ma credo che sia ben comprensibile a tutti come si tratti solo ed unicamente di accordi tenuti insieme sempre da rancori personali verso qualcun altro. Non giocano per vincere, ma per abbattere qualche nemico, e questo in politica non paga mai. Per questo invito gli elettori di Lizzanello e Merine a non farsi abbindolare da false ed irrealizzabili promesse, ma a valutare le forze in campo.

In ultimo, vorrei fare un appello a tutto il centro destra, a tutti i livelli, a lasciare da parte le polemiche interne, che spesso sono state non solo politiche, ma anche, bisogna ammetterlo, personali e che hanno portato molti amici a farsi irretire dal canto delle sirene del centro sinistra. A questi amici vorrei dire che la loro casa è stata e rimarrà sempre quella del centro destra e che, abbandonando le polemiche inutili, possiamo ripartire uniti. Questo ci ha fatto perdere di vista l’obiettivo finale perché il centro destra unito può tranquillamente vincere per riconquistare il governo regionale, provinciale e nei nostri paesi, perché la Puglia ed il Salento sono di centro destra”.