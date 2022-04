Primo singolo solista per Davide De Luca: “Tutto torna”, un brano tra funky, jazz e R&B

SURBO (Lecce) – Dopo i due brani pubblicati insieme ai Noirs, “3 a.m.” e “Tramontana”, quest’ultimo in collaborazione con Anzia, Davide De Luca torna con il suo primo singolo solista per Dadaismo Records, mixato e masterizzato da Deleterio, in uscita per l’8 ottobre 2021. “Tutto torna” è un brano complesso che armonizza sonorità spensierate ad un testo pungente e sarcastico. Un’invettiva vestita da serenata sgarbata. Dal punto di vista musicale, il brano è il risultato di svariate influenze che lambiscono o afferrano generi molteplici, tra funky, R&B, jazz, dance e cantautorato.

La canzone si presta a una fruizione su più livelli, meno leggera di ciò che può

apparire ad un ascolto distratto. Davide De Luca ha 22 anni ed è di Surbo (LE). Comincia a studiare canto e chitarra all’età di 10 anni e già nel 2013 arriva in Finale nei Grandi Festival Italiani a Santa Teresa di Gallura in Sardegna con il suo brano inedito “Caro Nino”. A settembre del 2015 partecipa alla finale del Cantagiro a Guidonia con il suo inedito “15 anni”, vincendo il premio Little Tony e venendo inserito nella compilation del Cantagiro, uscita nel febbraio 2016. Ad ottobre 2016 entra a far parte di Locomotive Giovani frequentando i workshop e vincendo ad agosto 2018 una borsa di studio per i

seminari di Nuoro Jazz.

Dal 2017 frequenta il conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, dove ad ottobre 2021 conseguirà la laurea triennale in Canto Jazz. Nel 2018 viene selezionato da

Musicultura tra oltre 800 candidati, partecipando alle audizioni live il 16 febbraio a Macerata. Ad agosto 2019 apre il concerto di Daniele Silvestri a San Cataldo, mentre nel 2021 entra a far parte dell’etichetta discografica Dadaismo di Deleterio e Morgan While, portando avanti sia un progetto con il trio musicale Noirs, sia un progetto personale di cantautorato con il quale sta per esordire con il suo primo singolo dal titolo “Tutto Torna”, in uscita l’8 ottobre 2021.