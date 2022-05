A Tuglie il treno storico per i 110 anni dell’apertura della linea ferroviaria dello Stato

TUGLIE (LECCE) – Le luci fioche tipiche degli anni 30 e 40 del Novecento, le luminarie, i fuochi d’artificio, la banda salentina: lo scorso 18 ottobre, per celebrare i 110 anni dall’apertura della linea ferroviaria Nardó – Tricase – Maglie (oggi: Nardó – Gagliano – Maglie) della società anonima delle “Ferrovie salentine” nata il 16 ottobre 1911, Tuglie ha magnificamente evocato uno scenario novecentesco di festa, dove tutti, adulti e piccini, sono saliti a bordo del treno storico delle Ferrovie dello Stato, per la prima volta in Puglia.

110 anni di storia per una linea ferroviaria che passa anche da Tuglie, paese che serba in sè una univocità incredibile: qui troviamo l’unica fermata in tutta Italia ad esclusivo servizio di un polo museale.

Occasione che ha fatto il paio con l’arrivo dei camminatori della via Franchigia a Santa Maria di Leuca (dove tra l’altro ha preso parte il Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia): Rotaie di Puglia, insieme alle Ferrovie dello Stato, ha accolto la possibilità data dalla Regione Puglia di portare il treno storico degli anni 30 in Puglia. Alcune carrozze del treno provenivano da Milano, mentre altre da Ancona e altre ancora da Sulmona.

Il treno storico è giunto a Tuglie alle 18:30 strombazzando, e negli ultimi minuti di percorrenza il suono di tromba è stato continuo, per annunciare la sua maestosità, ed è stato accolto poi alle 18:40 dalla popolazione locale e dalla banda, presso la fermata – pertinenza del museo della Civiltà Contadina. Dalla stazione del paese, tutti insieme, con le autorità comunali, hanno raggiunto piazza Garibaldi, dove sono stati visitati anche alcuni dei siti che Rotaie di Puglia sta cercando di valorizzare, come il frantoio ipogeo di Via Trieste, le corti del centro storico ed alcuni palazzi d’epoca.

Rotaie di Puglia sta valorizzando molto Tuglie poiché è un paese dell’entroterra che vanta una posizione geografica strategica ed offre più siti in un unico borgo. Il Presidente Luigi Mighali infatti ha ricordato che basta guardare all’esempio che ci fornisce la ferrovia dell’Abruzzo, dove 800 viaggiatori a settimana portano un indotto turistico equivalente a milioni di euro, per poter portare ricchezza anche nei piccoli paesini del Salento.

Il treno è poi ripartito, alla volta di Lecce e all’insegna di un auspicato nuovo inizio per un borgo che merita di essere riscoperto, nonostante sia conosciuto pochissimo. Cliccando sull’immagine potrete vedere l’intervista completa, fatta al Presidente dell’associazione Rotaie di Puglia e al proprietario del museo della Civiltà Contadina di Tuglie.

