Alberto Di Chiara ospite di Sport Puglia, in esclusiva, per parlare del campionato del Lecce. Secondo l’ex giallorosso, protagonista nella prima promozione in A, ed ex terzino della nazionale, il cammino dei salentini sarà di vertice in questa stagione.

In studio il direttore editoriale del Corriere Salentino Flavio De Marco e Pierandrea Fanigliulo della redazione del Corriere Salentino.

