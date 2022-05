Sorpreso con sette involucri di hashish: condannato un 56enne

GUAGNANO (Lecce) – Un anno di reclusione, pena sospesa e non menzione. Si chiude così la vicenda giudiziaria di Giuseppe Perrone, un 56enne di Guagnano, arrestato il 14 ottobre del 2021 con circa 625 grammi di hashish. L’uomo è stato giudicato davanti alla giudice monocratica Valeria Fedele ed ha beneficiato anche della concessione delle attenuanti generiche.

L’arresto venne eseguito dai carabinieri della Compagnia di Campi Salentina impegnati in un servizio anti-droga con la collaborazione del team del Nucleo carabinieri cinofili di Modugno e gli uomini dei “Cacciatori di Puglia”. Nel corso delle perquisizioni, l’uomo fu trovato in possesso di 625 grammi di hashish (da cui si sarebbero potute ricavare circa 5mila dosi), già suddivisi in sette involucri, e due bilance di precisione.

Il 56enne, difeso dall’avvocato Salvatore Rollo, venne ristretto ai domiciliari. Dopo l’udienza di convalida, la gip Alessandra Sermarini revocò la misura sostituita con l’obbligo di dimora.