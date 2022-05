Al Politeama Greco di Lecce un seminario sulla ripresa del teatro: in scena, reale e virtuale hanno pari dignità?

LECCE – Una “lectio magistralis” per interrogarsi sul futuro del teatro, all’indomani delle restrizioni, dovute all’emergenza sanitaria del coronavirus, che hanno generato un nuovo modo di recitare e di rapportarsi col pubblico: molti artisti hanno dovuto far fronte a “nuove improvvisazioni”, questa volta dietro lo schermo delle piattaforme digitali. Di questo si è parlato ieri nel “foyer” del maestoso Teatro Politeama Greco di Lecce, dove la direttrice Sonia Greco ha organizzato, insieme all’Università del Salento, un seminario tenuto dal prof. Francesco Ceraolo, docente di Storia del Teatro.

L’evento (col patrocinio della Provincia di Lecce e della Regione Puglia) si inserisce fra gli appuntamenti della mostra “Frammenti di storia del Teatro Politeama Greco”, sita all’interno del contenitore culturale.

Il dato di partenza è sempre stato l’incontro fisico, quello che è definito, con una locuzione che ormai siamo abituati a sentire quotidianamente, “in presenza”. «Il teatro nasce con la civiltà occidentale stessa e quindi ci accompagna da sempre – spiega il professore – È la pratica umana che ha resistito a carestie e guerre, dunque il vero interrogativo non è tanto se il teatro sopravviva o non sopravviva, perché nella storia ha sempre subìto dei cambiamenti che non l’hanno mai snaturato, ma, se pensiamo al nostro presente, esso per la prima volta conosce anche una forma che non è quella classica ma quella digitale. Piuttosto, dunque, il dubbio è se le due diverse forme godano di pari dignità. Nel Medioevo esistevano forme di “teatro senza il teatro”: pensiamo alle sacre rappresentazioni; per poi arrivare a tutte le evoluzioni del teatro napoletano e alle produzioni televisive, che hanno sempre avuto enorme successo.

Con la pandemia per la prima volta abbiamo iniziato a chiamare teatro qualcosa che non è teatro in senso stretto e questo è legato ad una contingenza storica, ma è anche il sintomo di un’evoluzione all’interno della storia del teatro.

D’altronde le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria non hanno fatto altro che accelerare dei processi già in atto: se prima del 2020 ci faceva strano partecipare a delle riunioni “online”, ora invece questa è la normalità e diventa anche una comodità per tutti.

Anche la musica è un’arte performativa e infatti fino a quando non è arrivato il grammofono, occorreva andare a teatro per ascoltarla. Poi l’avvento dei dischi ha portato i centri di produzione musicale a costruire dei nuovi oggetti, ma nessuno ha mai pensato che non fossero all’altezza della musica dal vivo. Ascoltare da casa un disco è un’esperienza diversa da quella dal vivo ma nessuno di noi pensa che sia un surrogato, anzi a volte l’esperienza da casa può determinare un ascolto ancora più profondo.

Perché allora per la musica ciò è stato possibile e per il teatro, anch’essa arte performativa, no? Oggi si inizia a parlare di “digital performance”, dove il corpo scenico è presente ma si muove e si relaziona a degli espedienti scenografici informatici».

Il professore ha poi illustrato la dicotomia fra il metodo ideato a inizio Novecento da Stanislavskij, fondato su un’idea della regia con funzione pedagogica, quindi con l’umanizzazione del teatro e il metodo che fa capo a Gordon Craig che vede il teatro come il luogo della “super marionetta”, in cui anche il corpo umano si disumanizza e appunto diventa una marionetta nelle mani del regista che lo manovra perché esiste solo il regista e quindi qualsiasi altra componente umana si annulla.

Continua il professore: «Se io concepisco il teatro come un luogo in cui la macchina e il luogo sono sullo stesso piano, entro un orizzonte complesso, allora posso anche lavorare nella sfera del virtuale. Certo, l’esperienza diretta rimane ma le posso accostare anche quella virtuale; se al contrario io penso che la presenza umana sia l’unico elemento che contraddistingue il teatro, allora si può fare solo nel teatro. Quindi occorre intendersi rispetto al concetto di “teatro”: da un lato come incontro fisico tra almeno due persone e quindi non può essere concepita se non qui dentro, non consente alcuna forma alternativa all’esperienza teatrale; dall’altro lato è invece possibile pensare che il teatro sia un passaggio tra l’ideale e una dimensione reale. E se il teatro è concepito come l’incontro tra l’eternità e l’istante, allora forse è possibile pensare a dei nuovi oggetti che non si pongano come sostituzione della presenza dal vivo ma un’alternativa che abbia come base lo spettacolo, quindi qualcosa di autonomo e di egualmente espressivo».

Se non è tuttora possibile sciogliere il dubbio posto a base dell’incontro (se il virtuale e il reale nel teatro possano convivere), il professore Ceraolo ha inteso chiudere la sua interessante “lectio” chiarendo che i teatri sono ancora depositari di una grande responsabilità: sono i luoghi su cui si fonda l’identità dei cittadini, ove si custodisce l’anima della città.

