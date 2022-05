“Maledetti ritornelli”, l’album della salentina Cristiana Verardo ha fatto breccia nel cuore della Capitale

“Maledetti ritornelli” è il titolo dell’album di Cristiana Verardo che ha risuonato nella Capitale. Il disco della cantautrice e chitarrista di Surano ha riscosso successo in occasione del concerto svoltosi nei giorni scorsi a Roma presso l’Antica Stamperia Rubattino. L’artista salentina ha dato vita ad un live inserito nella “Programmazione Puglia Sounds Tour Italia 2020/2021 – Regione Puglia Fsc 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro”, incentrato sul nuovo lavoro discografico pubblicato da G-ROdischi e distribuito da Believe.

La voce di Cristiana Verardo si è intersecata alle strumentazioni di Andrea Musci (chitarra), Giovanni Chirico (sax) e Antonio De Donno (batteria) arrivando al cuore del pubblico capitolino. “Maledetti ritornelli non è soltanto un tormentone, ma è soprattutto l’esigenza di andare oltre le apparenze” – dice la cantante -. Attraverso le sue interpretazioni vocali, Verardo ha raccontato un susseguirsi di ricordi fatti di amori passati che ritornano a farsi sentire, i tormenti, le emozioni del presente e l’imprevedibilità del futuro per un mosaico che passo dopo passo si compone. Dopo aver vinto il Premio Bianca D’Aponte, la cantautrice si sta dedicando alla promozione del nuovo album che, prossimamente, la vedrà protagonista sui palchi luminosi di altre città italiane.

“In questo periodo sono molto concentrata sulla programmazione del tour di Maledetti ritornelli – aggiunge -, ma sto già scrivendo nuovi testi per la creazione di un altro disco in ottica futura”. La salentina si è laureata in Canto Jazz nel 2014 e in Musica Jazz nel 2017 presso il “Conservatorio N. Rota” di Monopoli. E nello stesso anno ha esordito con il lavoro discografico “La mia voce”. Tra le sinergie con artisti illustri del panorama musicale italiano spiccano le collaborazioni con La Municipàl, Moni Ovadia, Enza Pagliara, Redi Hasa, Mino De Santis e Carolina Bubbico. É stata ospite di trasmissioni televisive e radiofoniche sui canali Rai quali “Stereonotte”, “In viva voce” e Rai News 24 e durante i giorni del festival della musica italiana di Sanremo (2020), nel salotto di Michele Monina e sul palco del Club Tenco. Nel 2021 la sua intervista nel libro “Donne e Folk” di Chiara Ferrari edito per Interno4Edizioni.