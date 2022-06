3BMETEO.COM: “Arriva l’anticiclone di Santa Lucia, fine del maltempo”

DOMENICA RESIDUO MALTEMPO AL SUD – “Domenica ancora instabile al Sud e Sicilia con piogge e rovesci sparsi, che assumeranno carattere nevoso anche sotto i 1000m, residui fenomeni anche tra Abruzzo e basse Marche” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che però aggiunge – “si tratterà tuttavia del canto del cigno del maltempo che ci ha colpito ripetutamente il nostro Paese nell’ultimo periodo”

IN ARRIVO L’ANTICICLONE DI SANTA LUCIA, ‘SPEGNERA” L’INVERNO PER DIVERSI GIORNI – “ Da lunedì 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, è infatti prevista la rimonta dell’anticiclone, questa volta di quelli potenti e intenzionati a stazionare su mezza Europa per diversi giorni” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “l’alta pressione aprirà ad una fase di tempo stabile anche su gran parte d’Italia per diversi giorni, con quiete meteorologica in particolare al Centronord. Il Sud invece vedrà maggiore variabilità, con spifferi freddi dai Balcani che di tanto in tanto innescheranno qualche piovasco o modesta nevicata in Appennino, in particolare sul basso versante Adriatico. Al Nord torneranno le nebbie in Valpadana, talora fitte, con inversioni termiche talora marcate in montagna. Dal punto di vista termico infatti non mancheranno le gelate su pianure e vallate specie del Nord e sulle zone interne del Centro, ma in quota le temperature saranno in aumento”

QUANTO POTREBBE DURARE – “Stando alle ultime proiezioni questa situazione potrebbe protrarsi fino in prossimità del Natale, quando l’alta pressione potrebbe venire indebolita da irruzioni di aria artica dal Nord Europa verso il Mediterraneo. Il tempo dunque potrebbe tornare a movimentarsi proprio in concomitanza delle festività natalizie. Seguiranno importanti aggiornamenti” – concludono da 3bmeteo.com

