Covid, Fedele: “200 casi al giorno nelle scuole. Omicron più pericolosa per i bambini”. 2.209 nuovi casi in Puglia, 482 sono leccesi. Muore in pochi giorni un 45enne

PUGLIA – Per il direttore del SISP dell’Asl di Lecce, Alberto Fedele, da quando la quarta ondata ha travolto il Salento non c’è più pace: i nuovi positivi sono centinaia ogni giorno, perché la variante omicron, anche se meno letale delle altre, è otto volte più contagiosa. “Adesso stiamo facendo i conti anche con molte più recidive del covid- spiega il dottor Fedele – Si ammalano nuovamente a distanza di un anno”. Intanto, gli esperti osservano che gli attualmente positivi nella provincia leccese cominciano a diminuire: è un buon segnale, che lascia presagire la fine della quarta ondata tra un paio di mesi. “Ci sono i primi segnali di una discesa – spiega il direttore del Dipartimento Igiene – Adesso è necessario proteggere i bambini. I più piccoli non vaccinati sono quelli che si stanno ammalando di più. Tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo i numeri caleranno velocemente”. In Inghilterra hanno optato per la “smobilitazione” e per la fine dell’emergenza. Secondo Fedele è ancora presto: “Gli inglesi tendono a questo genere di soluzioni drastiche”. Intanto, il direttore conferma la morte di un salentino di 45 anni non vaccinato (l’unico della famiglia ad aver fatto questa scelta), in pochi giorni (un commerciante). Nella scuola il maggior impegno del SISP in questo periodo: “Si verificano quotidianamente tantissimi casi – spiega il direttore – Quasi tutte le scuole hanno dei positivi. La media è di 200 casi al giorno nelle scuole leccesi. La variante omicron è più leggera delle altre sugli adulti, ma fa più male si bambini, secondo le nostre osservazioni”. Ieri è morta una bimba di 2 anni al Bambino Gesù: è stata trasportata con urgenza nel noto ospedale pediatrico per problemi respiratori. Secondo il direttore del Dipartimento Igiene, i genitori dovrebbero correre a vaccinare i loro figli.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO DEL 30 GENNAIO 2022

Il bollettino epidemiologico di oggi conferma le ipotesi di rallentamento della corsa del virus, soprattutto per i dati dei ricoverati, da tempo stabili. Con appena 20.437 (ieri 73.588) test eseguiti e 2.209 (ieri 11.055) nuovi casi, l’indice dei positivi scende al 10,81% rispetto al 15,02% di ieri.

Non si registrano decessi rispetto agli 8 di ieri.

Su 2.209 positivi (ieri 11.055), 482 (ieri 2.400) si registrano in provincia di Lecce. Complessivamente i ricoverati salgono da 793 a 794 (+1), mentre gli attualmente positivi salgono da 138.467 a 140.665 (+2.198).

Dei 794 ricoverati, 732 (ieri 731, +1) sono con sintomi, mentre 62 (ieri 62, +0) sono in terapia intensiva.

Provincia di Bari: 689

Provincia di Bat: 214

Provincia di Brindisi: 189

Provincia di Foggia: 300

Provincia di Lecce: 482

Provincia di Taranto: 300

Residenti fuori regione: 16

Provincia in definizione: 19