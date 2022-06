Accessibilità spiagge per le persone con disabilità. Barone: “Tavolo di confronto sul nuovo bando per i Comuni Costieri il 10 marzo “

“Voglio rassicurare il consigliere Perrini e le associazioni che rappresentano il mondo della disabilità: il vicepresidente e assessore al Demanio Raffaele Piemontese mi ha comunicato la disponibilità sua e degli uffici della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia a partecipare alla riunione del Tavolo di confronto sul nuovo bando per i Comuni Costieri che vogliano presentare progetti per rendere accessibili le spiagge e i tratti di costa di loro pertinenza alle persone con disabilità. La data individuata è il prossimo giovedì 10 marzo”. Così l’assessora al Welfare Rosa Barone, rispondendo all’interrogazione del consigliere Renato Perrini.

“Il contributo dell’Assessorato regionale al Demanio sarà quanto mai prezioso perché protagonista di un’azione che, negli ultimi tre anni, ha stanziato nel Bilancio regionale oltre un milione di euro a sostegno degli interventi proposti dai Comuni per rendere accessibili le spiagge libere ai disabili e, per il 2022, sono a disposizione 400 mila euro” prosegue l’assessora Barone, osservando che “abbiamo tutti a cuore lo stesso obiettivo: rendere accessibili le spiagge comunali, in questa direzione va anche l’adesione della Regione al progetto ‘Bandiera Lilla’, nato in Liguria per promuovere percorsi per un turismo accessibile a tutti. Vogliamo sensibilizzare i Comuni ad attivare questi percorsi e a spendere le risorse previste per farlo. Spiagge e luoghi a vocazione turistica pienamente accessibili sono per noi una priorità”.