Covid, Fedele: “168 focolai scolastici attivi nella provincia di Lecce: tante RSA con positivi. Non è ancora endemia”. 2.238 nuovi casi in Puglia, 632 sono leccesi

PUGLIA – “La curva discende più lentamente nel leccese rispetto al quadro nazionale”. Il direttore del Sisp dell’Asl leccese, Alberto Fedele, frena i facili entusiasmi (dovuti alla discesa della curva del contagio italiana) e invita tutti a tenere alta la guardia. Anche se c’è da dire che i numeri sono più stabili. Il Salento è in controtendenza: i numeri restano troppo alti, anche se in tantissimi hanno già fatto il COVID e nella maggior parte dei casi la malattia non si evolve in maniera pericolosa. “I punti più critici sono le scuole, gli uffici e i luoghi di lavoro affollati – spiega al telefono il direttore del Dipartimento Igiene – Siamo sempre al di sopra dei mille casi quotidiani. Si verificano 1600 casi a settimana nelle scuole. Abbiamo 168 focolai scolastici attivi nella provincia di Lecce. Il virus circola in molte RSA, ma l’andamento è abbastanza benigno, sono quasi tutti paucisintomatici e non hanno problemi: il vaccino ha fatto la differenza. Ci sono solo pochissimi casi di soggetti fragilissimi che finiscono in ospedale. Ma non possiamo ancora chiamarla endemia, anche se potrebbe diventarlo. Al momento non possiamo considerarla tale per il numero di casi e ricoveri. Con questi numeri è impossibile!”. Dunque, per il direttore Fedele la pandemia non è alle spalle, tanto che non è sicuro che si possa togliere la mascherina al chiuso entro il 31 marzo 2022. “Teniamo alta la guardia – avverte io responsabile SISP – Togliere la mascherina al chiuso entro il 31 marzo è un buon auspicio, ma ora non possiamo procedere nulla. Stare senza all’aperto è ok, ma al chiuso è un azzardo”.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi, come ogni lunedì, ha dei numeri più contenuti. Con 27.842 (ieri 28.467) test eseguiti e 2.238 (ieri 3.898) nuovi casi, l’indice dei positivi scende all’8,04 rispetto al 13,69% di ieri.

Si registrano 15 decessi rispetto ai 7 di ieri.

Su 2.238 positivi (ieri 3.898), 632 (ieri 1.132) si registrano in provincia di Lecce. Complessivamente i ricoverati salgono da 801 a 805 (+4), mentre gli attualmente positivi scendono da 97.078 a 96.359 (-719).

Degli 805 ricoverati, 741 (ieri 742, -1) sono con sintomi, mentre 64 (ieri 59, +5) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 617

Provincia di Bat: 173

Provincia di Brindisi: 173

Provincia di Foggia: 443

Provincia di Lecce: 632

Provincia di Taranto: 172

Residenti fuori regione: 20

Provincia in definizione: 8

