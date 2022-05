‘Lucifero’ si fa uomo ed arriva al Paisiello. Sabato la prima nel teatro leccese

Sono stati due anni terribili per tutti. Il ‘lavoro agile’, però, ha permesso a milioni di persone di poter svolgere la propria attività da qualsiasi luogo e in qualsiasi contesto, purché nel più totale isolamento. Una condizione che qualcuno ha preferito alla precedente e che in molte aziende potrebbe diventare una nuova e più economica pratica lavorativa.

Ma un attore no. Un attore ha bisogno di un palco, della sua platea, degli applausi. Del display fornito dalle reazioni impresse sui volti di chi ha di fronte. Non può esistere lo smart-home-actor!

La pandemia ha interrotto la bellezza di uno spettacolo dal vivo, di un pubblico che si emoziona all’apertura del sipario, del palcoscenico e degli inchini in chiusura.

Da qualche settimana, si ritorna a parlare di teatro e in città sono riapparsi i manifesti con le programmazioni. Le immagini artistiche e i volti degli attori nelle plance comunali, hanno sostituito gli avvisi delle misure anti-covid. Finalmente!

Sabato 26 febbraio al teatro Paisiello di Lecce andrà in scena Lucifero, uno spettacolo nato dalla penna di Chiara Guarducci (scrittrice fiorentina), prodotto da Archetipo Teatro (Firenze) in collaborazione con EsTeatro (Firenze) ed Officine Arca APS di Guagnano, con la regia di Paolo Biribò (EsTeatro) con l’attore salentino Fabio Rubino (Officine Arca APS). Allestimento di Silvia Avigo e costumi di Antonio Musa.

“Da leccese e vice presidente del Teatro Pubblico Pugliese, sono onorato che il debutto assoluto dello spettacolo “Lucifero” avvenga nella nostra città – commenta Marco Giannotta, a nome del Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura- .

Da Firenze a Lecce un lungo viaggio che è frutto della programmazione teatrale 2021/2022, realizzata grazie alla forte e la collaborazione tra il Comune di Lecce (assessore alla Cultura Fabiana Cicirillo n.d.r.) e il Teatro Pubblico Pugliese”.

Si tratta di un progetto territoriale che unisce La Puglia alla Toscana e che coinvolge anche la compagnia di teatrale “Lu campanile” di Guagnano. Lecce e Firenze si incontrano tra scrittura e parlato, tra versi e dialetto, per dare voce alla disperata ricerca dell’uomo di ritrovarsi.

Drammaturgia poetica, dai toni crudi e surreali, Lucifero mette in scena la caduta dell’angelo, metafora della rinascita. Un angelo che però rinasce uomo, mortale e inerme, che si perde nel gelo di un mondo che non ascolta, non risponde, ed emargina.

Demone o Santo votato all’estremo sacrificio, acquista nell’incontro con la realtà fisica, una dimensione eroica, simbolo del disagio dell’anima nella continua dialettica tra finito e infinito, tra vuoto e pieno, tra dolo-re e assenza, a tratti solipsistica, di ogni percezione.

Un interessante viaggio introspettivo che vale la pena compiere per la bravura degli attori, del regista e dell’intero staff, ma soprattutto per sé stessi.

Un’ora di bellezza e arte, per ritrovare quella sacrosanta voglia di evasione dalla realtà, dalle nostre angosce dai nostri diavoli.

Inizio spettacolo ore 21:00. Biglietti su vivaticket

