Assegnato il primo premio “Passione e Formazione”, simbolo della collaborazione tra FIPAV e Università del Salento

E’ stato assegnato il 22 marzo al capitano della Cuore di Mamma Cutrofiano, formazione campione territoriale U18 femminile, il primo premio “Passione e Formazione”, nato dalla collaborazione tra FIPAV e Università del Salento. La targa, consegnata dal Prof. Attilio Pisanò, Presidente del Corso di laurea in Diritto e Management dello sport dell’Università del Salento, è il simbolo del connubio tra Sport e Formazione che rappresenta in se l’obiettivo del riuscire a realizzarsi tanto nello Sport quanto nello studio e di conseguenza nel mondo del lavoro.

Il percorso, avviato dal Comitato Territoriale FIPAV Lecce, che vede la Federazione Italiana Pallavolo al fianco dell’Università del Salento, ha già visto diversi momenti di affiancamento dalla presenza del tecnico della nazionale italiana Fefè De Giorgi in occasione della presentazione del progetto “Soft Skills” al prossimo appuntamento di venerdì 8 aprile quando il campione del mondo Andrea Zorzi incontrerà gli studenti dell’Università del Salento per raccontare la pallavolo dalla Generazione dei Fenomeni ad oggi in quello che sarà il più ampio percorso “Sport come mezzo di..” che girerà la Puglia per raccontare la pallavolo come veicolo di valori.

E’ stata la Final4 territoriale U18 femminile giocata a Cutrofiano a dare il via ufficialmente a questa collaborazione e la simbolica consegna della targa alle ragazze di Cutrofiano, in rappresentanza di tutti gli atleti e le atlete impegnate sui campi di pallavolo, è stato il primo passo di un lungo percorso come sottolineato dal Prof. Attilio Pisanò: “L’Università del Salento, in collaborazione con la FIPAV, ha voluto istituire il premio “Passione e Formazione” con l’intento di sottolineare il binomio tra la passione verso uno sport come la pallavolo e l’interesse verso la formazione.

L’Università del Salento offre diverse possibilità a chi volesse scegliere di formarsi in materie scientifiche legate al mondo dello Sport. Nell’offerta di UniSalento è presente non solo un corso di laurea Scienze Motorie ma anche un corso di laurea in Diritto e Management dello Sport ed è proprio quest’ultimo che ha scelto come partner strategico la FIPAV, certi del fatto che questa collaborazione porterà ad un arricchimento dei nostri percorsi formativi e soprattutto potrà declinare al meglio gli obiettivi formativi del corso verso sbocchi professionali nel mondo dello sport sulla base che esso oggi richiede”.

Il ringraziamento della FIPAV arriva attraverso le parole del Presidente del CT FIPAV Lecce Pierandrea Piccinni: “Ci tengo a ringraziare il Rettore Fabio Pollice e i docenti responsabili con i quali abbiamo instaurato un’importante sinergia ad ampio raggio che lega il CT FIPAV Lecce e l’UniSalento su diverse attività a sostegno del connubio sport e cultura. In occasione dell’arrivo di Andrea Zorzi qui a Lecce avremo modo di ribadire l’importanza del dialogo tra mondo dello sport e dell’Università”.