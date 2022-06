Chirurgia Plastica, dove si operano continuamente tumori, trattata da tappa buchi e sottoposta a riduzioni di personale: c’è chi ha paura di nuovi spostamenti che mettono in ginocchio il reparto

LECCE – L’allarme sta suonando nuovamente nel reparto di Chirurgia Plastica del Vito Fazzi: potrebbe esserci ancora bisogno di personale altrove, per malattie, COVID e altre vicissitudini, e a pagarne le spese sarà ancora una volta questa unità operativa. Alcuni fruitori e pazienti stanno chiedendo di non ripetere più quello che è avvenuto in passato: lo spostamento di infermieri e oss dal reparto per coprire le assenze in Chirurgia generale e altri reparti scoperti. Chiariamoci, è tutto a norma di legge, perché la Regione Puglia ha previsto che i buchi lì debba tappare un reparto che ha già difficoltà ad andare avanti con il personale attuale. Non è una novità che ci sia bisogno di nuove forze nella sanità pubblica: è stato lo stesso direttore generale, Rodolfo Rollo, ad ammetterlo in un’intervista rilasciata al nostro giornale. Nelle regioni del nord vengono concessi più operatori sanitari a parità di popolazione.

Ma lo smembramento nel reparto di chirurgia plastica è da evitare a ogni costo: la prima volta sono stati spostati in 5 operatori sanitari in chirurgia generale. Sembra che ci potrebbe essere il bis. Il reparto di Chirurgia Plastica del “Vito Fazzi” di Lecce si occupa di tumori cutanei, alla mammella, alla vulva, linfonodi sentinella e tanto altro. Le operazioni sono tantissime ogni anno. Ma con 5 persone in meno si va avanti azzoppati. Anche ora che sono rientrati tutti l’organico è già sottodimensionato: immaginiamo cosa significhi lavorare con 5 unità in meno. Si va a pescare sempre in chirurgia plastica perché lo dice il piano regionale, ma non si guarda alle effettive esigenze dei reparti, perché alcune decisioni vengono prese guardando solo le carte. Ancora non c’è un ordine di servizio per i nuovi spostamenti da Chirurgia Plastica, ma la situazione potrebbe cambiare nelle prossime ore. Gli smembramenti ricadono sul servizio prestato agli utenti questo non va bene: la sanità leccese non può permettersi arretramenti.