Evento del 18 novembre 2021 a Minervino, audizione in Regione: “Danni gravissimi: si riconosca al più presto lo stato di calamità naturale”

Oggi 24 marzo 2022, si è tenuta l’audizione della V^Commissione Ambiente presieduta dal Presidente Francesco Campo, richiesta dal Consigliere Mazzotta e a cui è stato invitato a partecipare anche il Sindaco Ettore Caroppo, dove si è discusso in merito all’evento atmosferico del 18 novembre dello scorso anno.

L’evento atmosferico nella sua assoluta ed eccezionale calamitosità resterà negli annali del Comune di Minervino di Lecce e nel ricordo di molti a causa degli ingenti danni subiti dal territorio.

I danni per centinaia di migliaia euro hanno colpito un’ampia fascia di popolazione, con abitazioni allagate, strade trasformate in fiumi in piena,

Autovetture, merci, arredi, elettrodomestici, impianti, attività commerciali alluvionati , muri divelti, strade erose. Tutto ciò che è stato travolto dal passaggio dell’acqua piovana è stato distrutto dal percorso che “il fiume” esondando dagli argini del canale circondariale “Ugento Li Foggi” ha attraversato arrivando alla voragine naturale punto di captazione finale.

Danni che, come ricordiamo, hanno interessato, il centro abitato distruggendo intere strade, abbattendo argini, facendo saltare tombini, riportando quantità enormi di materiale nelle vasche di laminazione a rischio di comprometterne la funzionalità.

Danni che, come già comunicato nella relazione del 19/11/21 che il Sindaco Caroppo ha inviato alla Regione Puglia, ai fini del riconoscimento della calamità naturale per il territorio del Comune di Minervino di Lecce, sono stati quantificati in oltre 6 milioni di euro.

Nel corso dell’incontro gli interventi che hanno preceduto il sindaco Caroppo, che aveva esplicitamente chiesto di intervenire per ultimo, hanno riguardato gli aspetti più tecnici della questione ed in particolare lo stato dell’arte di progettazioni relative ad opere per la messa in sicurezza dei centri abitati di Uggiano la Chiesa e di Minervino di Lecce, sui quali sono stati dati ampi spazi di relativa tranquillità rispetto agli iter autorizzativi e di realizzazione delle opere già oggetto di progettazione esecutiva, da parte degli intervenuti, in particolare dell’Ing. Scannicchio, Dirigente della Regione Puglia per le Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, dai rappresentati dell’Autorità di Bacino, il Segretario Generale dott. Capasso e l’Ing Bonelli.

Erano presenti anche i tecnici del Consorzio “Ugento Li Foggi”.

Come dicevamo l’ultimo ad intervenire è stato il Sindaco Ettore Caroppo che dapprima ha sottolineato l’ottimo lavoro che le parti tecniche Autorità di Bacino, Asset e del Settore Difesa del Suolo della Regione Puglia, ognuno per le proprie competenze, stanno portando avanti, ma ha anche fortemente criticato l’atteggiamento della parte politica che dovrebbe adoperarsi per riconoscere lo stato di calamità naturale che i Cittadini si aspettano e che continuano a chiedere ai Sindaci con insistenza ed in taluni casi anche con veemenza sui tempi per cui potranno ricevere risposte per i danni subiti.

“L’obbiettivo principale che la Commissione si deve far carico -ha sottolineato nel suo intervento Caroppo – è quello di far riconoscere, dopo mesi di attesa, lo STATO di CALAMITA’ NATURALE che consentirebbe a chi ha perso quasi tutto di poter chiedere il rimborso del danno subito in Consiglio Regionale, organo preposto a tale riconoscimento.

Inoltre occorre che sia riconosciuta la Somma Urgenza per opere già realizzate dal comune a norma di legge, che se non riconosciute, rischiano di far saltare il Bilancio comunale. Ed ancora il riconoscimento di somme per mettere in sicurezza e manutenere l’area della “Vora” in agro di Minervino, delle vasche di sedimentazione in particolare di quella in agro di Cocumola, dei canali circondariali, i cui argini sono stai messi a dura prova dall’eccezionale evento del 18 novembre. I famosi sei milioni che ci occorrono per fare tutto quello che dev’essere fatto per tutelare l’incolumità di coloro che rappresento.

Il Sindaco conclude con un auspicio: “Adesso mi aspetto che la V Commissione tutta,e non solo il Consigliere Paride Mazzotta che ringrazio per la sensibilità avuta, faccia pressione sul Consiglio Regionale, affinché si discuta sull’argomento riconoscendo lo stato di calamità naturale e preveda somme sul bilancio regionale al fine di consentire e soddisfare le richieste dei nostri Concittadini ovvero metta la parola fine per evitare di dare a tutti false aspettative”.