Gambero Rosso: a Tricase l’eccellenza del gelato pugliese, premiata una nuova filosofia di fare ice cream

TRICASE – La gelateria G&co di Tricase ha ricevuto per la terza volta consecutiva il riconoscimento dei tre coni “Gambero Rosso”. Ancora una volta le sorelle Ricchiuto, sbaragliano i nomi altisonanti delle grandi catene di gelaterie e si affermano, anzi confermano, un’ eccellenza del territorio.

Gambero Rosso ha infatti presentato nei giorni scorsi la sesta edizione della sua guida, che vede al top 4 nuove insegne premiate con i Tre Coni mentre sono 461 gli esercizi segnalati con oltre 40 nuovi ingressi.

In Puglia, oltre al riconoscimento per le tricasine, da tre coni, sono stati riconosciuti

tra i maestri gelatai d’Italia, Pino Ladisa di Bari, L’arte bianca di Parabita e Moffa di Foggia.

Presente in questa sesta edizione, la sezione «Il Gelato del Pasticcere», la mini guida che da nord a sud menziona a pari merito i maestri pasticceri che si cimentano col sottozero.

La gelateria tricasina, dunque, grazie all’impegno di Antonella, Annalisa, Miriam e Gabriella Ricchiuto, è stata insignita del titolo di “eccellente” e inserita tra i migliori indirizzi italiani, tra quelle gelaterie che hanno scelto un approccio di studio, ricerca, sperimentazione e confronto, senza tralasciare l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità.

E infatti da sempre G&co si distingue per la grande varietà di gusti che offre: risultato di un grande lavoro svolto per esaltare e valorizzare al meglio i prodotti tipici del territorio, alcuni di essi esclusivi del sud Salento. Un lavoro quello delle sorelle Ricchiuto contrassegnato anche da una buona dose di coraggio perché non è facile puntare su gusti così atipici (all’ opuntia, alla rosa, all’aloe, al pane etc etc) e ottenere l’apprezzamento della clientela. La qualità dei prodotti, l’innovazione, lo studio e il loro amore verso questo lavoro, hanno prevalso anche quest’anno, risultando l’unica gelateria pugliese ad avere i “tre coni”.