Rincaro prezzi delle materie prime, Micaletto: “Ritorniamo a produrre nella nostra terra”

L’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime colpisce direttamente il settore del food, della pasticceria e del gelato, che vale in Italia ben 9,5 miliardi di euro e rappresenta uno dei simboli del Made in Italy nel mondo. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in occasione della riapertura dal vivo del SIGEP, 43/o Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè, in fiera a Rimini.

Chi pensa che la guerra sia lontana da noi si sbaglia di grosso, perché le ripercussioni del conflitto ci toccano proprio da vicino. Il “dolce”, mai come in questo caso, diventa “salato”: pesano i rincari che riguardano i costi energetici di cottura, con aumenti del 69%, ma quotazioni elevate si segnalano anche per tutte le componenti base dei dolci e dei gelati, dal burro che è aumentato 11,2% allo zucchero in crescita del 5,2%, fino alla farina, balzata del 9% alle uova con +3,6% (secondo l’analisi di Coldiretti su dati Istat a febbraio).Inoltre, in alcuni casi non si tratta più solo di un problema economico, ma della difficoltà a produrre per la mancanza di ingredienti come ad esempio l’olio di girasole, impiegato in pasticceria per dolci e biscotti, di cui l’80% delle esportazioni dipendono dall’Ucraina.

“Questa guerra ci sta distruggendo anche sotto l’aspetto economico – parla lo chef Donato Micaletto, presidente dell’Associazione “Cuochi di Lecce” che fa capo alla Federazione Italiana Cuochi – La situazione è abbastanza grave perché i prodotti alimentari vanno di pari passo con l’economia globale. Il problema va affrontato con strategie ben mirate. Nella nostra terra prima si coltivava tutto grano, olio, vino , ortaggi, ora non più. Purtroppo ci siamo cullati, sapendo di poter attingere sempre dal mercato estero.

C’è anche una responsabilità politica dietro questo cambiamento?

“La politica è sempre responsabile, purtroppo. A mio parere la causa di questa situazione è proprio una mal politica che si è protratta negli ultimi 60 anni.

Che previsioni ha per il futuro?

Non credo che la situazione possa migliorare nell’immediato. In previsione della prossima stagione estiva, il problema sarà reperire le materie prime per poter lavorare. Se prima acquistavamo l’olio di semi di girasole e meno di 2 euro, ora si compra a 5 euro… quasi come l’olio di oliva, è assurdo! Per non parlare dell’aumento delle farine..in questo modo non siamo nelle condizioni di poter garantire sempre gli stessi importi.

A tal riguardo, visti gli aumenti siete costretti ad aumentare il costo del prodotto finale?

Purtroppo non c’è scelta. Il consumatore finale è sempre quello che paga le spese di tutto, non solo nel nostro comparto, anche in altri settori produttivi. Per uscire da questa situazione è necessario ritornare alle origini: se la terra è incolta, diamo la possibilità al giovane di poterla coltivare. Prima dai nostri terreni arrivava tutto: il grano, gli ortaggi, la frutta, la verdura e non compravamo nulla dall’estero. Ecco, dovremmo ritornare a produrre nelle nostre terre.