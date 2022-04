Dietro il sipario del Teatro Apollo di Lecce, in scena La Vedova Allegra

LECCE – Per gli amatori delle operette è normale ricordare il celebre motivo de La Vedova Allegra: “È scabroso le donne studiar, son dell’uomo la disperazion […]”, che a dispetto del tempo intercorso dalla sua composizione ad oggi, calza perfettamente nel rendere palesi le attuali incomprensioni fra i due sessi. Ma oltre le possibili recriminazioni sentimentali che in questa sede lascerebbero il tempo che trovano giacché siamo in due di sesso opposto a scrivere l’articolo e non sarebbe assolutamente il caso di disquisire sull’argomento per non alimentare malintesi fuori tema, scherzi a parte veniamo ad occuparci dell’operetta andata in scena ieri sera, sabato 9 aprile, nel Teatro Apollo di Lecce come da programma della 52a Stagione Concertistica 2021 – 2022, organizzata della sempre attiva Camerata Musicale Salentina. Ricordiamo che lo spettacolo, già in cartellone per il 4 dicembre dello scorso anno, per cause di forza maggiore venne posticipato alla data di ieri.

Musicata da Franz Lehár (nato il 30 aprile 1870 a Komárom in Ungheria e deceduto il 24 ottobre 1948, a Bad Ischl in Austria), celebre musicista e compositore di operette, che tra l’altro diresse nel 1890 la Banda Militare del 25º Reggimento di Fanteria dell’Esercito Austro – Ungarico, quattro anni più tardi lasciata per la Banda Militare Navale di Pola, nella cui direzione successe al padre, La Vedova Allegra venne rappresentata per la prima volta al Theater an der Wien di Vienna il 30 dicembre 1905, riscuotendo un grande successo. Interpreti principali erano il soprano boemo Mizzi Günther, ed il tenore austriaco Louis Treumann, sotto la direzione d’orchestra dello stesso Lehár. Due anni più tardi avvenne la prima rappresentazione in Italia, il 27 aprile 1907, presso il Teatro Dal Verme di Milano, nella traduzione in lingua italiana di Ferdinando Fontana.

Il libretto era stato composto nel 1861 dal librettista e commediografo francese Henrì Meilhac, famoso per essere anche l’autore di quello della Carmen di Bizet. L’operetta, divenuta celebre dopo che fu musicata, secondo le intenzioni del Lehár venne concepita per orchestre di grandi dimensioni, che includevano anche l’Arpa ed il Glockenspiel, strumento simile ad uno xilofono e, come tutte le composizioni del genere, alterna parti cantate ad altre recitate che, a differenza delle prime, possono anche arricchirsi di interventi ironici contemporanei, collegati a situazioni politiche o di attualità.

La vicenda, tipicamente Belle Epoque, ci porta in una serie di intrighi sentimentali e diplomatici nella Parigi della Belle Epoque, dove il Barone Zeta, Ambasciatore di un piccolo Stato balcanico: il Pontevedro, riceve dal suo Governo l’incarico di combinare il matrimonio fra la signora Hanna Glavari, giovane vedova del banchiere di corte, ed un compatriota, in modo di evitare la dispersione del patrimonio, pari a 100 milioni di dollari, nel caso di un nuovo matrimonio con uno straniero. Tale evento infatti priverebbe la Banca Centrale dell’ingente capitale, causando di riflesso un tracollo economico del piccolo Stato. L’ambasciatore, con l’aiuto del cancelliere pasticcione Niegus, cerca di combinare il matrimonio fra il Conte Danilo Danilowich, Segretario presso l’Ambasciata, e la ricca vedova. Tuttavia l’interessato non è d’accordo giacché fra lui ed Hanna c’è già stata una relazione prima che lei convolasse a nozze col banchiere Glavari. Danilo rifiuta di riconoscere il fatto di essere ancora innamorato di Hanna. Questa, dal canto suo, pur amandolo non intende dimostrarlo e cerca in tutti i modi di ingelosirlo. In contemporanea, si intreccia la relazione adultera fra la moglie del Barone Zeta, Valencienne, con il diplomatico francese Camille de Rossillon. Nel corso di una festa organizzata da Hanna nella sua villa, Valencienne e Camille si appartano e, per nascondere l’intrigo e salvare la moglie del barone, la vedova dichiara a tutti gli invitati che intende convolare a nuove nozze col Signor Camille de Rossillon, destinando così inesorabilmente il capitale in Francia. Danilo va su tutte le furie e abbandona la festa. Sarà Niegus, in modo fortuito, a risolvere l’equivoco e ad avvicinare i due innamorati che annunciano finalmente il loro matrimonio.

Ma veniamo adesso allo spettacolo di ieri sera, messo in scena dalla Compagnia Italiana di Operette che, questa volta, si è esibita con l’orchestra dal vivo. Sotto l’attenta e originale regia di Flavio Trevisan, hanno calcato il suolo del palcoscenico il soprano Camilla Corsi nei panni di Hanna Glavari, il tenore Massimiliano Costantino nella parte del Conte Danilo Danilowich e il simpaticissimo Claudio Pinto nel ruolo di Niegus che, con le sue brillanti battute e gag ha destato allegria e buonumore nei presenti. Per finire Riccardo Sarti ha interpretato il Barone Zeta, Consuelo Gilardoni ha svolto la parte della Baronessa Valencienne, mentre Emil Alekperov ha recitato quella di Camille de Rossillon. Impeccabile la direzione d’orchestra del Maestro Ettore Papadia, come anche le performances del corpo di ballo dell’Ensemble Nania Spettacolo. I costumi di Eugenio Girardi e le coreografie di Monia Emmi, hanno trasportato il pubblico dapprima in una Parigi fin de siècle, quindi, nel secondo atto, in una suggestiva cornice balcanica, per ritornare infine nella Ville Lumière, col sottofondo delle musiche di Jacques Offenbach e l’intramontabile balletto del Can Can, tipico di quell’epoca che fu la Belle Epoque. Un plauso per la splendida riuscita dell’evento va alla Direzione Artistica di Maria Teresa Nania.

Un grazie particolare agli organizzatori della serata: la Camerata Musicale Salentina, nata nel 1970 su iniziativa di Carlo Vitale e sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce, per averci regalato ancora una volta una piacevole serata artistica.

