Gallipoli protagonista a BTM, tre giorni a Taranto nel circuito della fiera dedicata al business turistico

GALLIPOLI (Lecce) – Anche quest’anno il Comune di Gallipoli ha confermato la propria presenza alla nuova edizione della BTM, la fiera dedicata al mondo del turismo tra le più importanti in Italia.

Tra i cinque comuni presenti, il Comune di Gallipoli con il proprio banchetto espositivo ha incontrato curiosi e professionisti del settore, stringendo accordi e collaborazioni per potenziare il turismo e i servizi nella città.

La settima edizione di BTM, Business Tourism Management, tra i principali eventi b2b di promozione del turismo è stata organizzata dall’agenzia di eventi 365 Giorni in Puglia srls che propone da 7 anni un modello di turismo basato su professionalità, formazione digitale, innovazione e ospitalità.

A commentare il Sindaco Stefano Minerva: “Gallipoli da anni conferma la propria presenza alla fiera e non solo. Numerosi buyers internazionali sono stati in tour nella città lo scorso martedì. Questo rafforza la nostra programmazione e propone Gallipoli come meta appetibile per imprenditori e per nuovi flussi turistici. Esserci, ancora una volta, vuol dire portare avanti una visione strategica in grado di abbracciare tutte le realtà cittadine. Abbiamo un ottimo potenziale e non smetteremo di lavorare per migliorare Gallipoli”.

Aggiunge l’assessore al turismo, Rossana Nicoletti: “Grazie alla Pro Loco di Gallipoli e ad Emys abbiamo accolto nel nostro stand i visitatori della fiera. Una collaborazione che ci rafforza, che dimostra come la nostra sia una città unita e orientata verso un unico obiettivo: migliorarci per crescere. Con la presenza da BTM abbiamo avuto la possibilità di stringere accordi e implementare alcuni servizi. Avanti così!”