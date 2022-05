A Salice un Polo dell’Infanzia – scuola materna e micro nido

SALICE (Lecce) – Nasce a Salice il Polo dell’Infanzia. L’edificio di via Pasquale Leone ospiterà il Polo dell’infanzia, per i bambini da 0 a 6 anni.

I bambini potranno compiere in questo nuovo centro tutto il loro percorso di educazione e formazione pre-scolastica, dalla nascita fino all’ingresso alle scuole primarie.

Un plesso scolastico immaginato e realizzato su misura per bambini in un comune come il nostro, significa diventare un punto di riferimento per le famiglie di tutto il territorio, un servizio flessibile per le famiglie che utilizza al meglio le risorse a disposizione, grazie anche alla condivisione degli spazi a disposizione e a quella del personale altamente qualificato.

Gli ambienti interni dell’edificio saranno all’uopo rimodulati.

Il progetto è stato finanziato per quasi 586mila 492, 56 euro nell’ambito del Por Puglia “investimenti per la riqualificazione degli edifici scolastici” avviato nel 2018, e a seguito di presentazione del progetto definitivo è stato firmato il disciplinare con la Regione lo scorso febbraio.

Il finanziamento regionale concesso è di €348.750,00, la somma restante è stata invece richiesta alla GSE-Gestore Servizi Energetici.

Gli interventi che cambiano il volto della struttura sono differenti e complementari e in linea con la normativa prevista per garantire spazi e servizi per asilo nido e per ospitare due sezioni primavera.

È prevista inoltre la sostituzione e l’integrazione dell’impianto idrico fognario e dei servizi igienici.

“Siamo in dirittura d’arrivo con un altro progetto composito e di valore che punta sui più piccoli, sulle nuove generazioni – spiega il sindaco di Salice, Tonino Rosato -. Abbiamo lavorato in silenzio e con grande spirito di squadra i questi anni, per elaborare progetti che fossero finanziati prima e cambiassero al meglio il volto nel nostro paese poi. Nonostante le difficoltà vissute in periodo pandemico e lavorando spesso a ranghi ridotti non ci siamo mai fermati e oggi raccogliamo i frutti di tanto impegno”.