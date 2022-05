Martedì 10 maggio concerto Harmonie Musik del Conservatorio Tito Schipa di Lecce

SQUINZANO (Lecce) – Il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce, nell’ambito della realizzazione degli eventi previsti quale attività dell’Interreg IPA-CBC Italy-Albania-Montenegro, denominato EArPieCe, organizza, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Squinzano, e in occasione dell’ inaugurazione della nuova Piazza Ernesto e Gennaro Abbate in Squinzano, il Concerto dell’Harmonie Musik del Conservatorio Tito Schipa di Lecce.

Martedì 10 Maggio 2022, ore 20.00, presso la Piazza Ernesto e Gennaro Abbate di Squinzano.

Link Sponsorizzato

Tale evento rappresenta una delle manifestazioni della complessa e ricca programmazione di studi e di attività collegate al tema dell’Interreg: Analisys and Production of the “popular” repertoires music contents. che prevede il coinvolgimento di partners albanesi e montenegrini, oltre che al Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso – partner dell’Interreg per il Molise.

Link Sponsorizzato

L’Harmonie Musik del Conservatorio è costituito da: Luigi Bisanti e Giulia Fornaro – flauti; Giuseppe Giannotti e Riccardo Paglialunga – oboi; Roberto Rosato e Gioele Apollonio – clarinetti; Massimo Perrone, Antonio Leccese – corni; Giuseppe Spedicati e Elisabetta Contaldo – fagotti.

Giovanni Pellegrini (docente interno) – direttore

Il programma prevede composizioni per piccolo gruppo di fiati in linea con la tradizione dell’Harmonie Musik. Il tipico repertorio di tale formazione è infatti stato uno dei principali veicoli di diffusione a livello popolare di brani di musica colta che son così divenuti di conoscenza generalizzata per ogni fascia sociale.

Programma: W. A. Mozart – Don Giovanni (adattamento per Harmonie Musik di Josef Triebensee), G. Rossini – Suite dal Barbiere di Siviglia (adattamento per Harmonie Musik di Wenzlk Sedlak), E. Abbate – Marcia delle oche (adattamento per harmonie musik di Francesco Muolo).

In particolare, la manifestazione è di grande interesse poiché uno dei punti centrali delle ricerche connesse all’ INTERREG è l’acquisizione e lo studio del prestigioso FONDO ABBATE, attualmente di proprietà del Conservatorio.

Ingresso libero