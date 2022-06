Dal 16 giugno Pe(n)sa differente Festival dell’espressione creativa e della bellezza autentica al Polo Biblio-museale di Lecce

LECCE – Pe(n)sa differente Festival dell’espressione creativa e della bellezza autentica giunge alla sua 15a edizione. Ideato e realizzato daOnlus Salomè e Big Sura partire da un progetto finanziato nel 2008 dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Politiche Giovanili nell’ambito di “Guadagnare la Salute. Rendere facili le scelte salutari”, il festival è un tributo alla soggettività che si manifesta come diritto al pensiero critico, alla differenza e alla variazione. Promuove la cura di sé e vuole essere un invito a un percorso di costruzione personale che passi attraverso la resistenza alle attuali forme di mercificazione e omologazione, per valorizzare l’unicità e la novità che ogni persona essenzialmente è, con le sue possibilità espressive e la propria peculiare bellezza. Ed è per questo che il Polo biblio-museale di Lecce accoglierà questa edizione nel teatro interno, in auditorium, negli spazi espositivi, nel grande cortile affacciato su viale Gallipoli del Museo Castromediao, e nel complesso della biblioteca Bernardini: il Polo Bibliomuseale di Lecce conferma così la propria attitudine a spazio di “cura” attraverso l’arte, la bellezza, il dialogo, l’incontro e la connessione tra temi, linguaggi e progettualità creative.Siamo infatti convinti che l’arte debba essere un vero e proprio dispositivo di confronto reale e militante attorno ai temi che contrassegnano la contemporaneità. È anche il caso dei temi che riguardano strettamente l’impegno di Pe(n)sa differente.

Durante le tre giornate si terranno spettacoli, performance, mostre, incontri scientifici, sociali, culturali, artistici, sportivi e culinari, musica e visioni che vedranno la partecipazione di esperti nei campi dell’antropologia, della filosofia, della medicina e della psicologia, della cultura, dell’arte e delle associazioni sparse sul territorio nazionale, con lo scopo di sensibilizzare e informare su comeguadagnare salute e prevenire e curare il disagio attraverso l’espressionne creativa del sé individuale e collettivo.

Viviamo in una società in cui le infinite possibilità, da cui siamo continuamente bombardati, sono partorite dalle logiche omologanti del consumismo e del mercato rendendoci vittime di una libertà che è illusoria. L’identità stessa di ciascuno viene ad essere integrata all’interno della dialettica produzione-consumo che induce riorientamenti e continue trasformazioni tra l’essere, l’apparire e l’avere. Gli imperativi sono sempre gli stessi: essere belli, essere efficaci, essere felici. La bellezza esteriore, standardizzata, diventa anch’essa prodotto che rinvia a qualcosa che va oltre i canoni estetici, alludendo all’essenza stessa della persona. Pe(n)sa differente rappresenta uno spazio di espressione delle identità in tutte le loro molteplici declinazioni, in cui l’avverbio “differente” non intende rilanciare il paradosso di un apparire alternativo che propone ulteriori modelli preconfezionati ma piuttosto è un invito ad avere il coraggio di servirsi del proprio intelletto e del proprio sentire, prendendo coscienza del mondo in cui abitiamo, individuando le falle nel sistema e facendoci carico in modo sia autonomo che collettivo dei processi di costruzione delle personali identità.

L’edizione 2022 è intitolata Rinasco al sortilegio con meraviglia con furore, tratto da una poesia di Antonio Leonardo Verri, vuole proporre una riflessione sul “cambiamento”. Il cambiamento che abbiamo mancato dopo la fase più acuta della pandemia, che non ha saputo “far scuola”. Quello frenato dalla pretesa di poter ripartire senza fare i conti con la realtà delle cose, come se niente fosse successo. Quello che non ha considerato una diversa possibilità di ‘volo’. Per provarsi ‘nuovi’ nella difficoltà, per osare strategie rivoluzioarie nel e per il vivere. E allora due domande: Cosa sperare dopo l’incubo pandemico? Quali leve muovere per tentare di immettere nella vita sociale valori inediti, capaci di riconsiderare l’esistente e l’esistenza in esso?

Il Festival coniuga in sé eventi scientifici, culturali, sociali, artistici e sportivi e riveste notevole importanza non solo dal punto di vista sociale e scientifico ma anche artistico, turistico e culturale. Rappresentaun’importante occasione di conoscenza del nostro territorio Salentino/Pugliese, delle sue tradizioni artistiche e culturali, paesaggistiche e culinarie con la sua tradizione dellaDieta Mediterranea conosciuta in tutto il mondo per i suoi benefici sulla salute.Negli anni ha visto Lecce ospitare numerosi eventi e rappresentazioni cui hanno preso parte numerose personalità del mondo scientifico, culturale, artistico e sportivo provenienti da ogni parte d’Italia e dall’Estero, tra cui: Jury Chechi campione olimpico, Aram Quartet vincitori della prima edizione di X Factor, Cristina Garroneregista con la Compagnia del Beato Ragno, Mary Garretballerina solista della Scala, Susan Ringwoodpresidente dell’associazione B-eat – Inghilterra, Pavlina ParashkevovaYoung People’s Participation officer e Claire MorganYoung Ambassador dell’associazione B-eat Inghilterra, Michela Marzanofilosofa e scrittrice – Francia, Ilaria Caprioglioex modella, avvocato, scrittrice, vicepresidente di Mi nutro di vita e Sindaco di Savona, Bela Abudillustratrice – Argentina, Philip Gorwoodpresidente di Association française pour le développement des approches spécialisées aux Troubles du comportement alimentaire, Fédération Nationale des Associations – Francia,Sam Thomaspresidente di Men Get Eating Disorders Too – Inghilterra, Maria Grazia Calandronepoetessa,Fausto Manarapsichiatra e artista, Thierry Hoquetprofessore di Filosofia della Scienza Université Jean Moulin Lyon 3 – Francia, Philippe JeammetProfessore emerito Université Pierre-et-Marie-Curie Paris Francia, Laura Cioniscrittrice e attrice, Chiara Guarducciregista teatrale, Silvana Kühtzingegnere e docente dell’Università della Basilicata, Andrijana Popovicpsicologa, studiosa della moda e Patrizia Calefatodocente di Sociologia dell’Università di Bari, Mauro Carbonefilosofo, Université Jean Moulin Lyon 3 – Francia, Andrea Sagnifilosofo, Université Jean Moulin Lyon 3 –Francia, Adelia Battistascrittrice, Gabrielle Deydierscrittrice – Francia, Maura Gancitanoscrittrice, filosofa Progetto Tlon Milano, Andrea Colamedici Scrittore, filosofo, regista Progetto Tlon Milano, e tanti altri.