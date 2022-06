Le previsioni meteo di oggi 8 giugno 2022

Puglia – Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di piogge sparse sui settori interni, più asciutto altrove. Fenomeni che nel corso della serata potranno localmente sconfinare verso i settori costieri.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti al Nord-Ovest. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su Alpi, Prealpi e Appennino e con sconfinamenti verso la Pianura Padana. In serata residuo maltempo al Nord-Est e Romagna, tempo in miglioramento altrove.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sui settori interni. In serata residui fenomeni sulle regioni adriatiche, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutti i settori. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge, acquazzoni e temporali sui settori interni tra Molise, Puglia, Campania e Basilicata, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residui fenomeni sui settori adriatici, asciutto altrove con nuvolosità medio-alta in transito.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.

www.centrometeoitaliano.it