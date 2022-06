Leverano, Rolli: “La collaborazione con le associazioni è stata, in questi anni, il fulcro di una forte crescita culturale”

LEVERANO – Il sindaco uscente Marcello Rolli traccia un bilancio sul settore cultura: “La collaborazione con le associazioni è stata, in questi anni, il fulcro di una forte crescita culturale della comunità leveranese ed elemento chiave di un aumento di visibilità e reputazione del nostro territorio. Tale crescita è frutto di una continua sinergia tra Amministrazione, associazioni e privati e ha permesso, tra l’altro, di realizzare il progetto di una nuova Biblioteca di Comunità, un luogo aperto, accogliente ed inclusivo che ha portato la lettura e la cultura direttamente tra le persone; un luogo in cui potersi esprimere e condividere conoscenze e nel quale intendiamo proporre un moderno Festival della lettura e della letteratura.

Contemporaneamente, abbiamo istituito l’Ecomuseo Terra d’Arneo – che presto vedrà la realizzazione di un suo centro di documentazione ed esposizione permanente presso Palazzo Gorgoni e prontamente riconosciuto come Ecomuseo di Importanza Regionale – per portare ad un livello più alto il coinvolgimento dei cittadini nella gestione dell’identità culturale, paesaggistica e territoriale dell’intero Arneo.

Proprio dalla collaborazione con l’Ecomuseo sono nati progetti diffusi sul territorio, l’ultimo, in senso cronologico, corrisponde al finanziamento per creare un Museo Multimediale del Lavoro nell’ex-tabacchificio del Quartararo, bene salvato dalla possibile demolizione grazie all’impegno sinergico di Amministrazione, Ecomuseo, proprietari privati e così restituito a tutta la comunità.

Grazie alla collaborazione con le associazioni abbiamo avviato poi progetti di gestione del Teatro Comunale, del palazzo ex-combattenti, di Palazzo Gorgoni e del nuovo Laboratorio Urbano Giovanile (LUG), recentemente ampliato e riorganizzato grazie ad un ulteriore bando.

Immaginiamo anche, a seguito di puntuali interventi tecnici e dei passaggi burocratici necessari, di individuare l’utilizzo, la gestione e nuovi modelli di sostenibilità per il Convento S. Maria delle Grazie, utilizzando sia il chiostro che le stanze interne, valorizzando a pieno uno dei beni storico-artistici più identificativi ed importanti di Leverano.

E’ di questi anni l’istituzione del Premio Geremia Re, conferito alle nostre concittadine e concittadini che si sono contraddistinti nel campo della cultura, del sociale, del volontariato, della scienza, del lavoro”.

