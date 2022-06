Libri gratuiti per la scuola secondaria a Nardò, da domani le istanze

NARDO’ (Lecce) – Dalle ore 12 di domani, giovedì 16 giugno, e fino alle ore 12 del 29 luglio si potrà presentare l’istanza per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e dei sussidi didattici delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2022/2023 attraverso la procedura attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione “Libri di testo 2022/2023”.

La Regione Puglia, infatti, ha emanato l’avviso per il beneficio riservato agli studenti residenti nei comuni pugliesi, con un Isee non superiore a 10.632,94 euro. Il contributo sarà erogato tramite rimborso diretto. Pertanto, in fase di compilazione dell’istanza, il genitore richiedente dovrà indicare il proprio Codice IBAN personale, pena l’esclusione dal riparto. Inoltre, entro l’11 novembre 2022 lo stesso dovrà consegnare all’ufficio Istruzione (corso Vittorio Emanuele II, ex chiostro dei Carmelitani) i documenti attestanti l’acquisto dei libri di testo (ad esempio, scontrini, fatture, rendiconti a firma del cartolibraio, ecc.).

Al fine della compilazione della domanda sarà possibile ricevere assistenza dall’Help Desk al numero di telefono 080 8807404 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 18), scrivendo all’indirizzo di posta elettronica assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it e alla chat online.