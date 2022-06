Turismo accessibile. Inaugurata ieri la nuova “Terrazza” Io Posso a Gallipoli

GALLIPOLI (Lecce) – Nel 2015 a San Foca di Melendugno (Le) da un’idea di Gaetano Fuso (1976-2020) supportata dalla moglie Giorgia Rollo e da un gruppo di amici e sostenitori, nasceva la Terrazza di IO POSSO, il primo accesso attrezzato al mare per persone affette da SLA, patologie neuromotorie e altre gravi disabilità motorie. Si tratta del fiore all’occhiello del progetto solidale nazionale IO POSSO, che ha preso avvio sette anni fa proprio attorno al visionario Gaetano, salentino, assistente capo della Polizia di Stato, nominato, tra l’altro, “Cavaliere della Repubblica” dal Presidente Mattarella nel 2018 proprio per quella Terrazza che finora ha già fatto sentire “liberi di essere felici” centinaia di ospiti con disabilità giunti nel Salento non solo da tutta Italia ma anche dal resto d’Europa.

Link Sponsorizzato

Adesso La “Terrazza” di IO POSSO raddoppia nel Salento. L’associazione 2HE-IO POSSO (già gestrice della struttura di San Foca che quest’anno riaprirà la prossima domenica 19 giugno), ha inaugurato ieri una struttura gemella a Gallipoli (Le), grazie alla fattiva collaborazione nata con il GRUPPO CAROLI HOTELS. La nuova “Terrazza” di IO POSSO sarà attiva presso l’Ecoresort Le Sirené del Gruppo Caroli Hotels (SP239), dal 15 giugno al 15 settembre, dalle 9.30 alle 19.00, replicando quanto già realizzato a San Foca dal 2015 ad oggi: servizi di prenotazione, accesso, ausilii, personale qualificato per l’accoglienza e l’accompagnamento in mare totalmente gratuiti sia per gli ospiti con disabilità che per i loro accompagnatori.

Da ieri, 15 giugno, dunque, l’accesso al mare per persone affette da SLA, anche tracheotomizzate o dipendenti da macchinari elettrici, sarà possibile non solo sull’Adriatico ma anche sullo Ionio grazie al lungimirante supporto del network alberghiero Caroli Hotels che ha realizzato la nuova struttura a proprie spese all’interno del proprio complesso turistico a Gallipoli. L’associazione 2HE-IO POSSO si occuperà di fornire il servizio di assistenza, prenotazione e coordinamento.

Link Sponsorizzato

Saranno a disposizione degli ospiti quattro postazioni standard (ombrellone, sedia, lettino) riservate alle persone con disabilità motorie e due postazioni speciali con maggior spazio per la movimentazione dedicate alle persone con disabilità motorie ancora più invalidanti come le tetraplegie causate dalla SLA.

Come già accade presso la sua sorella maggiore di San Foca, l’Associazione 2HE-IO POSSO garantisce presso la nuova “Terrazza” la presenza sul posto di ausili per la balneazione e di personale qualificato per l’accoglienza e l’accompagnamento in mare.

Per prenotare presso la nuova “Terrazza” di IO POSSO a Gallipoli è possibile chiamare il n. 379 1296924, mentre le persone interessate anche ai servizi di pernottamento dovranno rivolgersi alla reception dell’Ecoresort Le Sirené Caroli Hotels chiamando il n. 0833 202536.

Sul sito www.ioposso.eu e sui canali social di IO POSSO saranno riportati il regolamento ufficiale e altre notizie utili – Per qualsiasi altra informazione è possibile chiamare il numero 3661810331 o scrivere a info@ioposso.eu, utili anche la la prenotazione della Terrazza Io Posso di San Foca.

Con questa seconda “Terrazza”, il sogno di un mare accessibile lanciato da Gaetano Fuso diventa sempre più realtà!

La Terrazza di IO POSSO

È un format già preso come riferimento e replicato in altre parti d’Italia, grazie ad un elenco di parametri ormai codificati. Seguendo il know how di IO POSSO, una struttura “gemella” nel 2018 è nata in Sardegna, a Maladroxia, nel comune di Sant’Antìoco, in Provincia di Carbonia-Iglesias, e un’altra, poco dopo, in Emilia Romagna, a Punta Marina, nel comune di Ravenna, entrambe gestite da associazioni locali.

1 of 5