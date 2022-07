Covid, tantissimi positivi, ma anche tanta voglia di normalità. 8.251 nuovi casi in Puglia, 1.850 nel leccese (al secondo posto in regione per numero di positivi)

PUGLIA – Sono tantissimi i positivi ogni giorno, ma sono enormi anche i numeri di chi non denuncia la sua positività. La voglia di normalità prevale. Il fatto che le nuove sottovarianti non scatenino facilmente le polmoniti delle prime ondate, sta facendo abbassare la guardia. Con 27.356 (ieri 26.612) test eseguiti e 8.251 (ieri 8.626) nuovi casi, l’indice dei positivi scende al 30,16% rispetto al 32,41% di ieri, al 29,33% di giovedì, al 32,12% di mercoledì, al 35,71% di martedì, al 32,04% di lunedì, al 29,35% di domenica, al 25,00% di sabato.

Si registrano 8 decessi rispetto ai 10 di ieri e di giovedì, ai 3 di mercoledì, ai 10 di martedì, a 0 di lunedì, ai 14 di domenica, ai 6 di sabato.

Con 1.850 nuovi casi (ieri 2.038) la provincia di Lecce è sempre al secondo posto fra le province pugliesi.

Complessivamente i ricoverati si stabilizzano a 442 (+0), mentre gli attualmente positivi salgono da 78.207 a 81.405 (+3.198).

Dei 442 ricoverati, 425 (ieri 424, +1) sono in area non critica, mentre 17 (ieri 18, -1) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 2.513

Provincia di Bat: 680

Provincia di Brindisi: 864

Provincia di Foggia: 871

Provincia di Lecce: 1.850

Provincia di Taranto: 1.278

Residenti fuori regione: 164

Provincia in definizione: 31