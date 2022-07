Crocevia per lo Ionio, l’arte del disegno manga insegnata ai ragazzi e non solo

NARDO’ (Lecce) – La Masseria Torre Nova, nel cuore del parco di Portoselvaggio, ospita uno degli appuntamenti più apprezzati dai giovani nella scorsa edizione di Crocevia per lo Ionio: il laboratorio di disegno Manga curato da Lucia Manno.

La giovanissima disegnatrice di Nardò, che ha combinato il suo curriculum di studi artistici tradizionali alla passione per l’iconografia nipponica contemporanea, produce grafiche e illustrazioni su commissione. Negli ultimi anni ha cominciato a condividere le sue conoscenze con il pubblico e a dimostrare grandi capacità nell’insegnamento, poiché riesce a trasmettere tutta la sua passione per l’arte e l’universo narrativo dei manga, pur trattando aspetti tecnici della pratica del disegno: linee guida, proporzioni, giochi di luce e ombra, fisionomia e tanto altro.

Link Sponsorizzato

Giovani o meno giovani, artisti o meno, i laboratori sono aperti a tutti quelli che hanno curiosità e voglia di mettersi in gioco. Le iscrizioni sono aperte per i giorni 16, 23 e 26 luglio, evento finale il 6 agosto, sempre alle ore 19alla Masseria Torre Nova.

Per partecipare è consigliata l’iscrizione. Basta cliccare sul seguente link e compilare il modulo: https://bit.ly/CroceviaIonio2022.

Link Sponsorizzato

“Crocevia per lo Ionio” è una rassegna di eventi culturali e letterari che porta a Nardò autori e ospiti di fama nazionale e internazionale. Tantissimi gli eventi, organizzati in quattro diversi contesti: Litoere (parco in zona San Gerardo), Urban Park (Incoronata), piazza Battisti e Masseria Torre Nova (parco di Portoselvaggio). Dopo Maria Pia Romano sarà ospite Matteo Bussola, che presenterà in esclusiva, in un’unica data, il suo ultimo capolavoro Il rosmarino non capisce l’inverno, un romanzo in cui si intrecciano storie ordinarie ed eccezionali, che ci toccano, ci interrogano, ci commuovono. Una narrazione che mette al centro le donne che cadono, come tutti, eppure resistono, come il rosmarino quando sfida il gelo dell’inverno che tenta di abbatterlo, e rinasce in primavera nonostante le cicatrici. Nell’edizione di quest’anno emergono tanti nomi di rilievo anche per il territorio salentino, come Pierandrea Fanigliulo, scrittore che presenterà l’ultima sua opera narrativa: Il volo di Aracne. Dall’alba al tramonto, una lettura che fa venire voglia di tuffarsi letteralmente nello stesso viaggio di Aracne, ambientato nelle terre salentine. Evento imperdibile anche quello con Luca Falconieri, che si racconterà al pubblico attraverso la sua Biografia. Una storia di vita qualunque. Seppur giovanissimo, l’autore ha sentito l’impellente necessità d’imprimere i suoi primi trent’anni in un romanzo che narra la sua vera storia, una storia che attraversa la vita, la morte e la rinascita con la consapevolezza di un nuovo esistere. Ultimo evento quello in compagnia della scrittrice Candida Livatino che presenterà la sua opera Dagli scarabocchi alla firma. La grafologia rivela chi sei, un libro che spiega come dal modo in cui scriviamo, da come occupiamo lo spazio rispetto ai margini, dal tipo di forza che imprimiamo e dai tanti segni che lasciamo sul foglio di carta, possiamo cogliere gli aspetti più profondi della nostra personalità e del nostro stato d’animo. Durante l’evento l’autrice darà l’opportunità ai presenti di effettuare un test e un’analisi grafologica per delineare i tratti della personalità.

“Crocevia per lo Ionio” è organizzata dal Presidio del Libro di Nardò e patrocinata dal Comune di Nardò e dalla Regione Puglia. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.