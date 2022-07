Le previsioni meteo di oggi 19 luglio 2022

Puglia – Al mattino tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente. Nessuna variazione al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

Nazionale

Link Sponsorizzato

AL NORD

Tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con qualche addensamento sul Piemonte. Al pomeriggio tempo in prevalenza asciutto, salvo isolati rovesci sui rilievi di nord-ovest. Sereno o poco nuvoloso ovunque in serata.

Link Sponsorizzato

AL CENTRO

Tempo del tutto soleggiato nel corso delle ore diurne; possibili rovesci pomeridiani tra Lazio e Abruzzo, ma senza fenomeni di rilievo associati. Asciutto in serata con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio specie su regioni peninsulari e Sardegna; sulla Sicilia al pomeriggio sono attesi rovesci e temporali, specie sui settori interni. Ancora tempo asciutto in serata e in nottata.

Temperature minime stabili o in rialzo, massime in calo al Nord e lungo l’Adriatico, in aumento altrove.

www.centrometeoitaliano.it