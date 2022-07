Torna il Mercatino del Gusto di Maglie, sette giorni di degustazioni ed eventi nel suggestivo centro storico

MAGLIE (LE) – Dal 1 al 7 agosto torna a Maglie “Il Mercatino del Gusto”, una delle manifestazioni più consolidate dell’estate salentina, ideata da Michele Bruno e Giacomo Mojoli e organizzata dall’omonima associazione presieduta da Salvatore Santese.

L’evento, giunto quest’anno alla ventitreesima edizione, durerà una settimana, al posto dei classici cinque giorni e avrà come filo conduttore il tema della durevolezza.

Link Sponsorizzato

Lo scopo, infatti, è quello di celebrare una collettività che agisce con l’intento di rendere fruibile il nostro territorio a coloro che verranno, preservando tradizioni che permeano i piccoli borghi e che costituiscono l’elemento di maggiore attrattiva agli occhi dei turisti che visitano la Puglia.

“Durevole”, dunque, perché sostenibile, capace di perdurare nel tempo.

Link Sponsorizzato

La manifestazione è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa presso la Camera di Commercio alla quale hanno preso parte, tra gli altri, il presidente dell’Associazione Mercatino del Gusto Salvatore Santese, la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, il sindaco di Maglie Ernesto Toma e il giornalista Camillo De Donno.

Tante le novità di questa edizione, ma anche i punti fermi: come ogni anno, la manifestazione avrà luogo nel cuore del paese e si articolerà tra le strade del centro storico, dove protagoniste saranno le eccellenze pugliesi di ogni settore dell’enogastronomia. Ecco dunque piazze e vie tematiche: la Piazza del Vino, la Piazzetta del Gelato, la Via del Benessere, la Via dell’Olio, la Via dei Dolci, la Via della Gastronomia, la Via degli Spiriti, Cibo di strada, Birra artigianale, l’Angolo del caffè e un’inedita “Via dell’Ortofrutta”.

Gli espositori saranno in tutto 130.

Ma non solo cibo: anche musica dal vivo, presentazioni di libri, eventi per bambini, laboratori e cene.

Tra le novità di questa edizione vi sono le mostre: il 1 agosto presso il Museo Paleontologico “l’Alca” di Maglie verrà inaugurata “A tavola con Gio Ponti. Gli angeli apparecchiano”, dedicata al grande architetto e designer milanese che seppe innovare la tavola. In piazza Aldo Moro , invece, dal 2 al 7 agosto, sarà allestita la mostra “Il cibo, il mare, la terra, con gli occhi di Nunzio Pacella”, storico collaboratore del Mercatino e convinto sostenitore delle tradizioni locali, scomparso qualche anno fa. Dal 3 agosto all’11 settembre, inoltre, si potrà visitare a Palazzo de Marco la quinta edizione della mostra sui selfie “L’arte interattiva 3D” di Tina Marzo.

Tornano poi, come ogni anno, i Laboratori del Gusto, degustazioni guidate a tema, dal 2 al 5 Agosto: quattro serate alla scoperta delle eccellenze del territorio, insieme a produttori, esperti e giornalisti.

Da non perdere anche le cene in villa: cinque appuntamenti (su prenotazione), dal 1 al 5 agosto, con i protagonisti della cucina pugliese, accompagnati da intrattenimenti musicali. Il prestigioso Palazzo Romano, gioiello nel centro storico di Maglie, farà da scenario a questo imperdibile evento, dove co-protagonisti insieme agli chef saranno le cantine e i loro vini.

Attenzione anche ai più piccoli con il Mercatino Junior, un insieme di iniziative che si svolgeranno dal 2 al 6 agosto in piazza Aldo Moro.

Sempre in piazza Aldo Moro si terranno numerosi salotti letterari e presentazioni di libri, con ospiti di notevole spessore e figure di spicco del panorama enogastronomico nazionale.

Non mancheranno i momenti musicali: le band di Salento Jazz animeranno il Mercatino del Gusto, esibendosi in Piazza Tamborino a partire dalle ore 21.30. Ma ci saranno anche le serate di “Gusto Folk” curate dalla Compagnia Tarantarte, dedicate alla pizzica e alle danze popolari del Sud Italia, in Piazza Frantoio Ipogeo, a partire dalle 22.

“Il messaggio che volevamo lanciare dopo questi due anni assurdi che abbiamo vissuto – ha detto Salvatore Santese – era la ripartenza: ripartire tutti insieme con i turisti, con gli espositori, perché c’era questa grande voglia di riabbracciarci. Il Mercatino del Gusto voleva dare questo segnale importante aggiungendo nuove strade, nuove piazze, nuove collaborazioni”.

Una conferma del successo del Mercatino del Gusto arriva anche dal Regno Unito: la manifestazione è oggetto in queste settimane di uno studio dell’Università di Oxford sulle ricadute turistiche dell’enogastronomia locale e costituisce l’unico appuntamento europeo analizzato, assieme a un altro evento che si tiene invece a Londra.

Il progetto di ricerca, che si chiama “Food Festivals, Place e Wellbeing”, è condotto dagli studiosi Giulia Rossetti (Oxford Brookes University), Allan Jepsen (Università dell’Hertfordshire) e Valentina Albanese (Università dell’Insubria) ed è incentrato sullo studio della modalità con cui gli eventi enogastronomici influiscono sul benessere di chi vi prende parte.

Qualità del cibo, rispetto del territorio e importanza della tradizione: sono questi i cardini del Mercatino del Gusto, che anche quest’anno sarà una vera e propria esperienza dei sensi che soddisferà i cultori del buon cibo, i curiosi e i turisti provenienti da tutto il mondo.

L’evento è stato presentato questa mattina presso la Camera di Commercio di Lecce