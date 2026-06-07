L’almanacco di oggi 7 giugno

Il Santo del giorno: San Sabiniano. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Ci se mpiccia rimane impicciatu cu la capu rutta e lu culu scasciatu. Significato: Chi si prende troppi impegni rimane impicciato con la testa rotta e il culo rotto.
– Sono nati in questo giorno
1848 Paul Gauguin
1940 Tom Jones
1958 Prince
1971 Geri Halliwell
– Proverbio
Bacco, tabacco e venere riducon l’uomo in cenere
– Accadde oggi
1654 Luigi XIV viene incoronato Re di Francia
1966 il quartier generale della Nato viene trasferito a Bruxelles
1977 a sorpresa, 7 voti bloccano al Senato la legge sull’aborto
1981 aerei militari israeliani bombardano e distruggono una centrale elettica in Iraq. Secondo le autorità di Tel Aviv, nell’impianto venivano prodotte armi nucleari
– Scoperte
1930 William Chalmers inventa il Plexiglas