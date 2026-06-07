La ricetta del giorno: crostata alla nutella

Una delle torte più comuni, facili e buone?! La crostata!! È un tipico dolce italiano a base di pasta frolla, con confettura, crema o frutta secca, con sottili strisce di pasta, per decorare.

E allora via alla fantasia, perché le crostate piacciono a grandi e piccini, si mangiano in compagnia e sono alla portata proprio di tutti.

Io avevo voglia di una buona crostata alla nutella ed eccola qui..

INGREDIENTI:

1 tuorlo

120 gr di burro

60 gr di zucchero

180 gr di farina

Un pizzico di sale

Nutella q.b.

PROCEDIMENTO:

Iniziate impastando tutti gli ingredienti insieme fino a formare un panetto solido e compatto.

Lasciatelo riposare in frigo per circa 30 min.

Dopodiché prendetene più di metà e iniziate a stenderlo con il matterello.

Stendete la base (circa 5 mm) in una teglia di forma circolare, già imburrata, e versate la nutella.

Decorate la crostata con delle striscioline di pasta, formando un intreccio oppure una decorazione a piacere.

Infornate a 180° per 20 min.