A San Donato c’è il Salento Music Festival

Il 18-19 agosto il Comune di San Donato di Lecce, con il patrocinio della Provincia di Lecce ed il sostegno economico della Regione Puglia, organizzerà un grande evento musicale nel panorama salentino e regionale, fortemente incentrato sul tema della nostra identità storico e culturale: il Salento Music Festival.

L’obiettivo è creare un appuntamento stagionale importante sia per la nostra comunità sia per tutto il Salento e la stessa Regione Puglia: un attrattore turistico, musicale e culturale, per il nostro territorio e le sue risorse.

Non è un caso, dunque, che gli artisti che apriranno il Festival in questa prima edizione saranno i Sud Sound System che hanno inciso in maniera indelebile la cultura musicale salentina prima e nazionale ed internazionale poi. Un felice ritorno a casa per loro dopo la bellissima esperienza di qualche anno fa tra le mura domestiche.

Antonio Castrignanò con la sua pizzica e i suoi ritmi tarantati ricorderà a tutti noi, ma anche ai tanti turisti presenti, il suono e ritmo ancestrale della nostra terra, da sempre meta di viaggiatori, scambi commerciali e culture in contatto. Tanti giovani artisti animeranno le due serate: gli Acasaccio, Frank Lucignolo & Mr. Crash, I Lovers,Luigi Grande – Le tre Stagioni.

E’ un Festival, foriero di un ritorno sempre maggiore alla normalità con il recupero di abitudini e consuetudini di un tempo e che ci faccia riscoprire la voglia di stare insieme dopo due anni molto difficili.

E’ un Festival che coinvolgerà tutte le attività commerciali che saranno invitate a partecipare ad occuparsi del food and beverage (e non solo) del festival: un’occasione dunque di ricaduta economica a livello territoriale.

All’interno del parco anche un’area luna park è una sezione dedicata agli artisti con esposizione di operw di pittura e scultura.

Gli amici di Rock Hit’s Radio seguiranno l’evento in ogni suo aspetto.

Il festival è ad ingresso gratuito.

Grande soddisfazione esprime il Sindaco, dott. Alessandro Quarta: “ E’ il festival della nostra identità storica, artistico e musicale. Il Parco dello Sport, della Musica e della Cultura a San Donato, recentemente recuperato e’ la location ideale per eventi di grande portata come questo. Tantissimi gli artisti presenti con i Sud Sound System e Antonio Castrignano che domineranno le due serate e tante giovani band emergenti.

Sarà una grande esplosione di gioia, musica, arte e gusto con tante prelibatezze e prodotti tipici”.

Link Sponsorizzato

Un evento unico, di altissimo valore artistico e sociale. Un’ulteriore conferma del grande lavoro che l’amministrazione di San Donato sta svolgendo da anni. Ringrazio il Sindaco e amico Alessandro Quarta e tutta la sua squadra per l’impegno e la cura che ci mettono, i soli ingredienti che permettono ad un territorio di esprimersi a livello così alti.

La Regione non può che accompagnare e sostenere questi percorsi virtuosi.

Quindi vi aspettiamo a San Donato.