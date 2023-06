Articolo Uno Puglia: “Lopalco candidato nel collegio uninominale di Lecce per il Senato”

Qualche ora fa è stato comunicato che la richiesta di Articolo Uno Puglia di candidare il prof. Pierluigi Lopalco è stata accettata. Correrà per il Senato della Repubblica nel collegio uninominale di Lecce. “Riteniamo questo un fatto importante che, oltre che premiare le qualità di una persona di caratura internazionale, riconosce la giusta dignità al nostro partito – spiegano i vertici del partito – A questo punto chiediamo a Francesca Irpinia, altra nostra candidata nel collegio di Taranto, di rimuovere ogni perplessità e di accettare la candidatura. Ringraziamo allo stesso tempo Adalisa Campanelli e Adriano Merico per la loro dichiarata disponibilità e chiamiamo tutti all’impegno e alla lotta. Come sempre”.

