Bellanova blindata anche in Sicilia, l’accordo di Azione con Cassano mette in crisi Stefano. Ada Fiore nell’ uninominale sud alla Camera

PUGLIA – Non è una domenica tranquilla per i seguaci della ditta Renzi-Calenda: ci sono ancora troppi posti in discussione (le liste dovranno essere consegnate domani 22 agosto, alle ore 20), anche se i big come l’uscente Teresa Bellanova, secondo le indiscrezioni di queste ore, sì sono già garantiti il primato nelle liste, e non solo nel plurinominale pugliese (sarà al primo posto per la corsa al Senato e dietro di lei ci sarà Matteo Renzi), ma anche in Sicilia (dove sarà capolista nel proporzionale senatorio). Naturalmente nulla è certo fino al giorno della consegna delle liste, ma ci sono delle improvvise evoluzioni, come la candidatura nelle prime posizioni di Antonio Buccoliero. Per ora dovrebbe essere in campo anche l’ex sindaca di Corigliano, Ada Fiore, nel collegio sud della Camera dei Deputati a sfidare probabilmente un candidato dell’Udc (per il centrodestra), uno pentastellato e Alessio Parata di Italexit. Intanto, il futuro di Dario Stefano è sempre più incerto: stava dialogando con Calenda, ma a un certo punto Azione ha chiuso l’accordo con Puglia Popolare di Massimo Cassano (che sarà al secondo posto nel collegio plurinominale barese, dietro la ex forzista Mara Carfagna, che è candidata su tutto il territorio a capo della lista). Questa novità ha scatenato un piccolo shock tra i seguaci di Renzi. I mal di pancia sono tanti, considerando che il nuovo arrivo è tra i fidatissimi di Michele Emiliano, che lo ha difeso quando qualcuno con una legge apposita ha privato a defenestrarlo dall’Arpal. Puglia Popolare sta cercando di mettere in campo anche anche due candidati leccesi per gli uninominali: il coordinatore provinciale Luigi Mazzei e Alfredo Pagliaro.

IL BENVENUTO DI AZIONE AL LEADER DI PUGLIA POPOLARE, MASSIMO CASSANO

“Credo con convinzione che il terzo polo rappresenti una forza politica scevra da ipocrisie, lucida e determinata nel voler parlare con i cittadini di obiettivi e di progetti anzitutto basati sulla conoscenza dei loro territori – scrive il segretario regionale di Azione

Dr Titti Cinone in un comunicato stampa – L’ingresso in Azione, dapprima del ministro del Mezzogiorno On. Mara Carfagna e poi del Sen. Massimo Cassano, mi fanno pensare ad un alleanza tra persone che non sono unite da dogmi ideologici ma hanno dimostrato sul campo di avere idee convergenti, persone che sanno fare con coraggio le loro scelte e che potranno dar vita con coraggio a nuove progettualità. La costruzione del terzo polo passa da qui, da una dirigenza rafforzata capace di comprendere l’importanza del Mezzogiorno quale volano all’economia nazionale.

In Sen. Cassano ha avviato le sue interlocuzioni con il Ns partito mesi addietro, quando ancora avevamo un solido governo ed ha scommesso su Azione e sulla necessità di costruire un terzo polo quando la nomenclatura ‘terzo polo’ ancora non esisteva, consapevole che i numeri dei sondaggi non sono garanti di alcun successo elettorale, questo mi fa percepire come alleato sincero chi sa sempre mettersi in gioco e a lui destino un sincero benvenuto”.

LE BACCHETTATE DAL PD

“Si arricchisce il curriculum di Massimo Cassano, al secolo direttore generale di Arpal e provvidenziale autore di coincidenze assunzionali – ha tuonato ieri Fabiano Amati, consigliere regionale Pd (area anti-Emiliano) – Amico di Emiliano e emblema del suo sistema di potere, spalleggiato anche dal centrodestra contro la nostra legge per la sua decadenza e candidato di Azione nel Terzo polo. Uno e trino. Povera la nostra Puglia.

Con pochi colleghi della maggioranza in Regione stiamo da mesi combattendo una battaglia per la decadenza del DG Arpal, ostacolati da Emiliano, dal suo cerchio stretto e dal centrodestra. Mai avremmo pensato che, ancora in carica su designazione di Emiliano, sarebbe riuscito ad ottenere il sostegno dell’intero arco costituzionale, compresa Azione e il terzo polo.

Non c’è più tempo da perdere. C’è un sistema trasversale e di rapporti politici e personali che in Puglia descrive un sistema di potere che va abbattuto.

Se sino a ieri avevo qualche dubbio di timidezza, oggi non ho più remore”.