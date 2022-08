Il capoturno Turrisi saluta i vigili del fuoco dopo 38 anni. L’affettuoso omaggio dei colleghi

LECCE – Automezzi schierati in cerchio, lampeggianti accesi, sirene azionate e fuochi d’artificio: così i Vigili del Fuoco del Comando di Lecce, ieri sera, hanno voluto salutare con affetto il Capoturno provinciale Mauro Turrisi, che dopo una carriera lunga 38 anni, è andato in pensione. Entrato nel Corpo Nazionale a soli 23 anni, Turrisi si è sempre dedicato al lavoro con dedizione, passione e sacrificio, mettendo la propria vita al servizio degli altri. Numerosi i titoli conseguiti e le cariche ricoperte nel corso degli anni: è stato Istruttore Professionale, Istruttore presso le SCA (Scuole Centrali Antincendi), Istruttore Urban Search and Rescue e Istruttore di opere provvisionali per la messa in sicurezza degli edifici pericolanti post terremoto, responsabile USAR regionale e responsabile DOS provinciale. Ma non solo: è intervenuto anche in occasione dei sismi che hanno colpito le Marche, l’Emilia, l’Abruzzo e l’Umbria, oltre ad essersi occupato dell’addestramento delle nuove reclute. Per 20 anni, inoltre, è stato capoturno provinciale nel Turno C della sede Centrale di Lecce.

Una persona considerata da tutti estremamente disponibile e gentile, instancabile nel lavoro e sempre pronta ad aiutare. Proprio per questo ieri sera grande è stata la commozione presso il Comando Provinciale di via Giuseppe Grassi per il suo ultimo giorno di lavoro, che Turrisi, emozionatissimo, ha onorato proprio come se fosse il primo, tra abbracci, occhi lucidi e tanto affetto.

