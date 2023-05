Il Festival itinerante “La Notte della Taranta” domani fa tappa a Nociglia

NOCIGLIA – Il Festival itinerante “La Notte della Taranta”, l’8 agosto fa tappa a Nociglia. Una 25ma edizione dedicata al tema “La tradizione del nuovo”, che dal 4 al 25 agosto attraverserà 21 comuni del Salento, con 43 concerti di pizzica, oltre 400 artisti e condurrà, tappa dopo tappa, alla lunga notte del Concertone del 27 agosto a Melpignano (Le), con il maestro concertatore DARDUST, e sarà trasmesso su RAI 1, giovedì 1 settembre alle 23:15.

Link Sponsorizzato

Il palco del festival si accende alle 21 con la musica de I Cardisanti, gruppo nato sulla scia dei grandi cantori del proprio paese, Cutrofiano, che si esibiscono con il concerto “I fiori e le radici”, frutto di oltre vent’anni di ricerca delle radici musicali salentine e di lavoro sui suoni per personalizzare i brani con arrangiamenti originali. Il nuovo spettacolo studiato in ogni minimo particolare per la stagione 2022 ha una forte impronta culturale: ripropone i valori della civiltà contadina che c’era nel Salento fino a pochissimi decenni fa e prevede, oltre alla pizzica, i canti di lavoro, i canti d’amore, le serenate, altri canti tradizionali e uno spazio dedicato al ricordo dei vecchi grandi cantori Salentini che hanno contribuito in maniera determinante all’affermazione della musica del territorio come grande risorsa culturale. Lo spettacolo si pone l’obiettivo di divertire il pubblico e nello stesso tempo di ricordare, diffondere e valorizzare i valori della civiltà contadina. Compongono I Cardisanti: Giuseppe Cesari, chitarra e voce narrante; Antonio Polimeno, mandolino, chitarra e voce; Vittorio Chittano, fisarmonica; Alessio Giannotta, mandola e chitarra; Marina Leuzzi, Voce; Enzo Polimeno, tammorra e tamburello; Filippo Campa tamburello.

Link Sponsorizzato

A seguire Il Canzoniere Jonico Pizzicati int’allu Core, testimonianza di circa trent’anni di tradizione popolare dell’alto Salento e dell’area Jonica, ma anche una chiara manifestazione di evoluzione musicale popolare e di contaminazione. Gruppo di World Music dell’aera Jonica è stato selezionato alla Targa Tenco per il loro album “Sciamu”. Il loro progetto discografico tra il 2019 e 2020 conquista anche i festival cinematografici di tutto il mondo grazie all’omonimo singolo che diventa un cortometraggio musicale scritto e diretto da Valerio Manisi, band leader del Canzoniere. Propongono oggi uno spettacolo di ricerca, che unisce la musica popolare di Puglia, dell’alto Salento, e la vivacità del folk con la polifonia delle musiche del mondo e l’importanza di diverse tematiche sociali. Il gruppo è composto da: Valerio Manisi, voce e tamburi; Claudio De Vittorio, voce, mandoloncello e bouzouki; Bruno Galeone, fisarmonica; Domenico Nisi, violino; Carlo Massarelli, voce e fiati; Cosimo Pastore, voce, chitarra e chitarra battente; Stefano Scatigna, armonica e bocca e tamburi; Domenico Pignatelli, basso; Giacomo Abatematteo, batteria.

INGRESSO GRATUITO