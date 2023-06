La ex M5S Daniela Donno in corsa da capolista nel plurinominale alla Camera, con Di Maio per Impegno Civico

PUGLIA – Anche le liste dei dissidenti pentastellati sono state depositate. La loro è una sfida che nasce nel solco dell’esperienza governativa: si presentano come l’evoluzione del Movimento. Daniela Donno è capolista nel plurinominale alla Camera nel collegio di Taranto Altamura, Puglia 03: “Sono candidata nella mia Puglia come capolista nel collegio plurinominale PUGLIA – P03 per la CAMERA dei DEPUTATI. Ho accolto, dopo attenta riflessione, la proposta di candidarmi tra le fila di Impegno Civico. Sono orgogliosa di essere parte di una formazione politica nata in un momento di grande difficoltà per il Paese, che ha l’unico intendimento di agire nell’interesse dell’Italia e degli italiani, proseguendo nei risultati raggiunti ed affianco ai territori.

Al centro del nostro progetto ci sono proposte chiare e realizzabili per famiglie, giovani, attività produttive, fasce deboli, in un Paese che ha bisogno di risposte concrete ed immediate, e non di divisioni strumentali e promesse irrealizzabili. Ringrazio il Ministro degli Esteri ed amico Luigi Di Maio e tutti i miei colleghi per la stima riposta nella mia persona”.

Ci sarà modo di parlare del programma, sin da ora dico che continuerò a portare avanti con forza e determinazione i temi su cui mi sono impegnata nel corso delle passate legislature in materia di difesa, diritti nelle forze armate, di trasparenza negli enti locali, di violenza di genere, di ambiente e territorio, dando sempre seguito ad ogni istanza, nel rispetto della legalità e della partecipazione attiva.

IMPEGNO CIVICO C’È, il 25 settembre dateci il vostro sostegno!