Grande successo alla prima edizione del Trofeo “Minervino”. Ecco i vincitori

MINERVINO DI LECCE – Grande successo alla prima edizione del Trofeo “Minervino” lim. 3.3. Il torneo di tennis di respiro nazionale si è svolto nei giorni scorsi a Minervino di Lecce fra ben ottanta tennisti provenienti da gran parte del territorio italiano, che per dieci giorni consecutivi hanno dato spettacolo appassionando gli amanti della racchetta. I match si sono disputati presso gli impianti di via John Kennedy, nell’ambito della manifestazione sportiva patrocinata dal Comune di Minervino di Lecce. Si sono giocate ben 87 partite che hanno visto la partecipazione di tennisti provenienti da Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria e Campania, oltre che dalle province della regione pugliese. Una vera e propria maratona tennistica alla quale è seguita la ricca cerimonia di premiazione. Nella competizione riservata alla Terza Categoria, si è imposto Federico Serra della Salento Tennis Academy che, dopo essere giunto in finale, ha superato col punteggio di 6-3/6-2 la testa di serie numero 2, Federico Sanapo (under 16 dell’Associazione dilettantistica sportiva, Sporting Mediterraneo). Al termine del match a Serra è stata consegnata anche la targa ricordo “Minerbino, lo re de li casali”, conferita dall’Amministrazione comunale. Per quanto riguarda la Quarta Categoria, invece, ha primeggiato Emiliano Baldassarre. Il tennista tesserato per il Circolo Tennis Eracle Racale ha avuto ragione del classe 2009 Gabriele Calati, facente parte della Associazione dilettantistica sportiva Sporting Mediterraneo, con un perentorio 6-1/6-1. Come nei match singolari, anche nei doppi le emozioni non sono mancate. Nella finale di doppio maschile si sono imposti Giovanni Lazzari e Federico Serra contro la coppia formata da Andrea Codazzo e Federico Sanapo. Lazzari e Serra hanno trionfato a margine di un match ricco di pathos che ha entusiasmato i presenti. Durante la premiazioni, infine, è stato consegnato anche il premio fairplay denominato “Dea Minerva” assegnato al tennista del Circolo Tennis “Mario Stasi” Lecce, Riccardo Troso.

