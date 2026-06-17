Si accascia per un malore improvviso, vani i soccorsi, anziano muore in spiaggia

Lido Marini (Ugento) – Si è accasciato improvvisamente mentre era in spiaggia, hanno provato a rianimarlo, ma per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Si conclude in tragedia la vacanza di un turista, Enzo Borghi, 84 anni, originario di Bologna. L’anziano era arrivato nel Salento con la famiglia per un periodo di relax. E stamattina era in uno stabilimento balneare di Lido Marini, marina di Ugento.

Ad un certo punto, forse per un improvviso malore, si è accasciato. Subito è scattato l’allarme e altri bagnanti hanno allertato il 118. Gli operatori sanitari, giunti sul posto, hanno prestato i primi soccorsi a Borghi, tentando di rianimare l’anziano, pare portatore di pacemaker, ma – come detto – sfortunatamente non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto.