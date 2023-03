Nuovo impianto di illuminazione approvato il progetto per via dei Gabbiani zona Padula Bianca

GALLIPOLI (Lecce) – È stato approvato questa mattina dalla Giunta Comunale il progetto di costruzione del nuovo impianto di pubblica illuminazione in via dei Gabbiani, nella marina gallipolina di Padula Bianca. Il progetto di ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione si realizzerà a partire dall’incrocio della strada provinciale SP108 in località Padula Bianca, marina di Gallipoli. Tale tratto è attualmente privo di illuminazione pubblica, situazione estremamente pericolosa specialmente nella stagione estiva per via delle numerose abitazioni presenti.

A commentare il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Riccardo Cuppone: “Considerato il corposo traffico che insiste nel tratto, specialmente nel periodo estivo, vi è la necessità di garantire un illuminamento minimo come previsto dalla legge 15/2008 della Regione Puglia, assicurando i requisiti minimi di sicurezza stradale. I lavori inizieranno entro le fine dell’anno e saranno completati nell’arco di un mese. Inoltre, nei prossimi mesi installeremo altri pali lungo tutto il territorio gallipolino, in sostituzione di quelli caduti o danneggiati”.

Nello specifico, il progetto prevede l’installazione di 24 organi illuminanti costituiti da armature stradali a led su pali conici zincati e saranno realizzati nuovi plinti di fondazione a sostegno dei pali: il tutto sarà gestito da un nuovo quadro di comando.

La somma complessiva di spesa è pari a 98 mila euro finanziato in parte dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, 48 mila euro sono invece fondi del bilancio comunale.

“Le marine della città non sono affatto dimenticate e lo dimostriamo con i fatti – aggiunge il consigliere delegato alle marine, Ugo Ghiaccio – Dopo il progetto relativo all’impianto fognario nelle marine della città, ora miglioriamo la zona con un nuovo impianto di illuminazione. Si tratta di un progetto concepito dall’attuale Amministrazione nato dall’ascolto delle esigenze di chi la località la vive costantemente.”