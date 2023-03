Salice, Nandu Popu presenta il libro “Li menati”

Domenica 19 settembre, alle ore 19.30 in piazza Municipio a Salice, nuovo appuntamento della rassegna culturale Salice Comunità che Legge, avviata lo scorso 8 settembre e che andrà avanti fino al 2 ottobre prossimo.

Nandu Popu, frontman dei Sud Sound System, presenta il libro Li Menati, edito da Radici Future. Dialoga con l’autore, la giornalista Fabiana Pacella.

Li menati in Salento sono i reietti, letteralmente gente da buttare, da evitare. Raramente però finiscono in discarica e anzi, affondano le loro radici nel territorio rendendolo marcio e inospitale. Molti dei menati che Fernando Blasi, in arte Nandu Popu, racconta in questo suo secondo libro, subiscono una metamorfosi profonda e irrefrenabile tanto da diventare boss della Sacra Corona Unita.

Una metamorfosi che riguarda tutti, non solo i menati. Riguarda chi la incoraggia, chi sta a guardare, chi si rende invisibile lasciando il territorio alla loro mercè. Nandu Popu regala al lettore un racconto che attraversa il tempo e le vite di chi ha vissuto la Puglia soprattutto in determinati anni. Uno squarcio sul passato di una parte del territorio salentino, Casalabate in particolare, e sui trascorsi autobiografici dell’autore. Un continuo cammino tra passato e presente, tra credenze e storia, un atto d’amore nei confronti della propria terra e un avvertimento alle nuove generazioni affinché imparino a non restare a guardare e a intervenire, per cambiare le cose senza subirle.

