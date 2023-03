Si ustiona in casa, ricoverato al Perrino con varie ustioni: comunità in ansia per don Antonio

COLLEPASSO (Lecce) – È ricoverato al Perrino di Brindisi con varie ustioni su tutto il corpo, dopo essere stato vittima di un incidente domestico nella sua abitazione. Il malcapitato protagonista è don Antonio Russo, parroco della Chiesa Madre di Collepasso.

L’incidente domestico, la cui dinamica non è ancora stata chiarita, si è verificato ieri mattina. Don Antonio si trovava da solo in casa, in via Prinpice di Piemonte, quando è stato investito improvvisamente da una fiammata, che gli ha provocato ustioni su gran parte del corpo e sulle mani.

Link Sponsorizzato

Il parroco, di 78 anni, ha avuto la forza e la prontezza di allertare i suoi fratelli, residenti nelle vicinanze, che hanno poi allertato il 118. Trasportato con un’ambulanza alla volta dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, don Antonio è stato quindi trasferito presso il Centro Grandi Ustionati del Perrino di Brindisi, per ricevere tutte le cure del caso. Le sue condizion sono gravi, la degenza sarà lunga, ma fortunatamente don Antonio non corre pericolo di vita.