Le auto storiche invadono Lecce, domani l’evento Asi Auto show

LECCE – ASI AutoShow è il grande evento che da ieri a domenica 9 ottobre attraversala Puglia con un vero museo a cielo aperto composto da 130 auto storiche provenienti da tutta Italia, testimoni di un secolo di produzione automobilistica mondiale. Tutti esemplari certificati ASI e in rappresentanza di 20 differenti marchi nazionali ed esteri: dall’Alfa Romeo 6C 1750 del 1929 alla Toyota MR2 del 2001, spaziando dalle piccole fuoriserie realizzate sulla base della popolare Fiat 600 alle iconiche granturismo come la Jaguar E-Type, dalle esclusive berline di casa Mercedes alle sportive purosangue come la Ferrari Testarossa.

Dopo il prologo di ieri dedicato alla scoperta di Matera e Trani, il programma di ASI AutoShow entrerà nel vivo domani 7 ottobre con la tappa a Lecce, dove le auto rimarranno esposte in Piazza Sant’Oronzo mentre i partecipanti vivranno un’esperienza immersiva alla scoperta della città.

A.S.I., Automotoclub Storico Italiano, costituito nel 1966, è una Federazione composta da 340 club federati, che riunisce circa 152.000 appassionati di veicoli storici e rappresenta istituzionalmente il motorismo storico italiano. L’Ente e tutti i club, per statuto, sostengono e tutelano gli interessi generali della motorizzazione storica italiana in tutti i suoi settori: automobilistico, motociclistico, nautico ed aeronautico, valorizzandone l’importanza culturale, storica e sociale attraverso manifestazioni di ogni tipo quali: manifestazioni dinamiche, concorsi d’eleganza, mostre statiche, conferenze e convegni, divulgazione attraverso stampa periodica e pubblicazioni specifiche.

Fra le manifestazioni dinamiche organizzate da A.S.I. a livello nazionale, assume la massima importanza ASI Autoshow che annualmente si svolge in una diversa regione italiana.

A.S.M.S., Archivio Storico Motociclistico Salentino, club già attivo nel settore motociclistico fin dal 1989, attraverso l’impegno profuso dal suo gruppo dirigente formato da Pasquale Mesto, Carlo Imparato e Maurizio Loiola, si è assunto l’onere e l’onore di organizzare la tappa di Lecce: le auto arriveranno in Piazza Sant’Oronzo dalle ore 10.00 e vi rimarranno esposte fino alle ore 17.00, mentre i quasi 250 partecipanti andranno alla scoperta della città.

