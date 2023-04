Un anno di Bibliò, Biblioteca di comunità Trepuzzi

TREPUZZI – In occasione del primo anno di Bibliò, non vogliamo soltanto festeggiare questo importante traguardo fatto di impegno, risultati e sinergie ma vogliamo rilanciare e, sulla scorta dell’iniziativa regionale “Puglia ti vorrei”, avviare un percorso partecipato per la stesura delle politiche giovanili della nostra Trepuzzi.

Si tratta di iniziative con momenti di confronto e interazione per contribuire, praticamente a disegnare il futuro della nostra comunità.

L’incontro del percorso di partecipazione si avvarrà di quattro tavoli tematici (idee, spazi, infrastrutture e impegno civile) moderati da autorevoli professionisti, con lo scopo di raccogliere spunti, criticità e proposte dei giovani trepuzzini (16 – 35 anni) al fine di elaborare e orientare il piano verso nuove soluzioni ed opportunità in linea con i bisogni espressi dal territorio.

Venerdì 7 ottobre alle ore 18 presso Bibliò il primo appuntamento al quale seguirà un momento conviviale con aperitivo “Galattico” e dj-set. Un’importante opportunità per i giovani di Trepuzzi, motivati e mossi da spirito costruttivo, per far sentire la propria voce e dar spazio alle proprie idee.

Domenica 9 ottobre alle ore 16:00 Scrapbooking | Storie di vita

Laboratorio a cura BLA BLA BLA, iniziativa indirizzata a bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni.

Alle ore 17:30 Letture circolari | Buone pratiche intorno ai libri

Laboratorio a cura di BLA BLA BLA iniziativa indirizzata a bambini di età compresa tra i 4 e i 6 anni.

Alle ore 18:30 “Un anno di Bibliò” al taglio tradizionale della torta verrà abbinato un momento in cui verranno resi pubblici gli straordinari risultati ottenuti da Bibliò in questi primi 12 mesi.

Alle ore 19:30 Manucircus Show | Spettacolo di arte circense