Evasero da una comunità per mettere a segno svariate rapine: condannati a 9 anni ciascuno

SAN DONATO/LECCE – Evasero da una comunità terapeutica di Lecce per mettere a segno tre rapine per poi tentare un altro colpo nelle Marche, ma vennero bloccati ed arrestati dai carabinieri. Antonio Conte e Luigi Felice, due 36enni, residenti rispettivamente di Lecce e San Donato, sono stati condannati a 9 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione ciascuno a conclusione del processo che si è celebrato con il rito abbreviato davanti al giudice per l’udienza preliminare Sergio Tosi. La sentenza prevede anche l’interdizione dai pubblici uffici per l’intera durata della pena per i due imputati difesi dagli avvocati Giuseppe De Luca e Loredana Pasca.

I due uomini fuggirono dalla comunità “Arcobaleno” nel settembre del 2021 dove si trovavano confinati per altri colpi e misero a segno tre rapine in pochi giorni nel Salento: appena evasi, dopo avere rapinato il furgone ad un uomo in città, portarono a termine due rapine a Caprarica e San Donato di Lecce, ai danni rispettivamente di una coppia e di un ristorante del paese, dove si erano presentati armati di coltello. Il giorno successivo, assaltarono l’Eurospin di Campi Salentina, portando via circa 800 euro. Quindi la fuga nel centro Italia, nella speranza di restare impuniti. Così non è stato: i due, infatti, tentarono un altro colpo ai danni di una tabaccheria di Montecosaro, in provincia di Macerata, ma vennero bloccati dai carabinieri di Civitanova.