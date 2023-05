La Battaglia di Vittorio Veneto

Settembre 1918: la crisi degli Imperi Centrali subisce un’impennata, in seguito al crollo del fronte bulgaro, cosa che fa sperare in un indebolimento delle forze nemiche sulla linea del Piave ma che in realtà non accade. Di conseguenza il Comando Supremo italiano, su pressione degli Alleati che sperano in un alleggerimento del fronte occidentale, elabora un nuovo piano offensivo che, volendo evitare le difficoltà naturali e le consistenti forze avversarie sugli altipiani, si orienta verso un’azione offensiva lungo l’asse Montello – Vittorio Veneto, seguita da un’eventuale manovra avvolgente sulle ali formatesi nello schieramento austriaco. Si tratta di una manovra coraggiosa poiché espone le forze al rischio di grosse controffensive avversarie sui fianchi. Il Maresciallo Foch, Capo di Stato Maggiore francese, la definisce temeraria.

La fase preparatoria ha inizio il 25 settembre ma, dopo il 5 ottobre, subisce un’accelerazione in seguito agli approcci di pace di Austriaci e Tedeschi con il presidente americano Wilson. L’azione prevede una ventina di giorni per essere completata, comportando un’imponente manovra logistica tesa a trasferire un’ingente quantità di forze, artiglierie, munizioni, viveri e materiali necessari al forzamento del fiume. In seguito alle intense precipitazioni ed alle proibitive condizioni di piena del Piave, l’offensiva dovrà essere posticipata, facendola precedere da un’azione sul monte Grappa.

Le forze italiane, al comando del generale Armando Diaz, si dispongono con la VII Armata, comandata dal generale Tassoni ed articolata su 4 divisioni, fra lo Stelvio ed il Garda, la I, al comando del generale Pecori-Giraldi, su 5 divisioni, fra il Garda e l’Astico, la VI Armata, del generale Montuori, su 8 divisioni di cui due alleate, fra l’Astico ed il Brenta sugli Altipiani, la IV, generale Giardino, su 11 divisioni fra il Brenta ed il Piave, sul Grappa, l’VIII Armata, generale Caviglia, su 16 divisioni disposta nel centro dello schieramento, cui spetta il ruolo principale dell’offensiva fra le Grave di Ciano e quelle di Papadopoli con asse Falzè-Vittorio Veneto, la XII Armata, agli ordini del generale Graziani, di nazionalità francese, su 4 divisioni di cui una transalpina, sulla sinistra dell’VIII per assicurarne il fianco sinistro, la X, Gen. Lord Cavan, inglese, su 4 divisioni di cui due britanniche, sulla destra dell’VIII Armata per assicurarne il fianco destro, e la III Armata, al comando del Duca d’Aosta, su 5 divisioni fra Ponte di Piave ed il mare. A tergo si collocano in riserva la IX Armata, del generale Morrone, su 4 divisioni di cui una cecoslovacca, il Corpo di Cavalleria del Conte di Torino, su 4 divisioni, ed il 332° Reggimento di Fanteria degli Stati Uniti.

Lo schieramento tattico austro – ungarico, agli ordini dell’Imperatore Carlo d’Asburgo, prevede il Gruppo di Armate del Trentino, al comando dell’Arciduca Giuseppe, articolato su due Armate, la X e l’XI, fra lo Stelvio ed il Brenta, e quello del Veneto, Maresciallo Von Boroevich, composto dal Raggruppamento Belluno, del generale Von Goglia, su 12 divisioni fra il Brenta ed il Piave, la VI Armata, del generale Schönburg, su 9 divisioni a nord del Montello, e la V Armata detta anche Isonzo Armée, agli ordini del generale Wurm, su 12 divisioni e due brigate ad est del Piave. Nel tergo è schierata una Divisione con compiti di riserva.

Nel complesso le forze italiane ed alleate, disposte fra lo Stelvio ed il mare, sono pari a quelle austro – ungariche, pur avendo una maggiore disponibilità di artiglierie ed aerei, ma il Comando Italiano concentra ben 30 divisioni nel settore dove è prevista l’offensiva, contro 19 divisioni nemiche, lasciando forze insufficienti negli altri settori ed esponendosi così a contromanovre avversarie.

Il piano subisce, sin da subito, una serie di aggiustamenti strategico – tattici, in seguito ad una serie di eventi sia interni, sia di natura climatica infatti, a tal proposito, il 18 ottobre l’azione principale viene rinviata al 24, a causa dello stato di piena del Piave, e si stabilisce di farla precedere da una diversione, inizialmente non prevista, sul monte Grappa da parte della IV Armata che, però, non dispone né di forze né di adeguata preparazione. La complessa organizzazione dell’offensiva, attuata in tempi notevolmente ristretti, viene integrata da misure straordinarie a tutela del segreto, dimostratesi particolarmente efficaci, infatti il Comando austro – ungarico, pur intuendo l’imminente offensiva italiana, non riesce ad individuarne le direzioni principali ed il settore.

All’alba del 24, la IV Armata sferra il suo attacco contro gli Austriaci sul Grappa ma, dopo qualche successo iniziale, viene arrestata e respinta mentre in serata l’intensificazione della piena del Piave costringe il Comando italiano a rimandare l’offensiva principale, tuttavia si procede con l’occupazione preventiva delle Grave di Papadopoli, operata dalla X Armata. Fra il 25 ed il 26 il rinvio delle operazioni di forzamento del fiume costringe la IV Armata a proseguire l’assalto sul Grappa ma con scarsi risultati ed a prezzo di parecchi caduti però l’azione, in contemporanea ad altri assalti e colpi di mano da parte della VI Armata sugli Altipiani, induce gli austriaci a considerare quale centro gravitazionale dell’offensiva italiana l’area montana ed a carattere diversivo quella sul Piave. La mattina del 26 il Comando italiano dispone l’avvio dell’offensiva principale per la notte: ha inizio la seconda fase dello scontro.

Dopo la mezzanotte del 27 comincia la manovra di forzamento del fiume ma le condizioni di piena non consentono il gittamento della maggior parte dei ponti e delle passerelle previste ed, alle prime luci dell’alba, le poche strutture costruite vengono battute ed interrotte dai tiri dell’artiglieria austriaca. Le cose vanno meglio nel settore della X Armata che, con l’occupazione preventiva delle Grave di Papadopoli, si è già portata oltre la sponda opposta del fiume, costituendo una testa di ponte in corrispondenza di Cima d’Olmo. In serata riescono a transitare sulla riva sinistra a nord del Montello, oltre alla X Armata, soltanto poche forze della XII e del XXII Corpo d’Armata, nella zona di Valdobbiadene. Sulle tre teste di ponte costituite sulla riva sinistra, il nemico effettua forti contrattacchi ma le unità italiane resistono strenuamente, sostenute dal fuoco delle artiglierie. Nella notte del 28 vengono ripetuti i tentativi di passaggio del fiume che, però, risultano vani nei settori del XXVII e del VIII Corpo d’Armata, appartenenti all’VIII Armata, mentre consentono il rafforzamento del XXII Corpo d’Armata nella Piana della Sernaglia. In seguito alle difficoltà riscontrate nell’aprirsi il passo nel settore Falzé-Nervesa, il generale Caviglia dispone il passaggio del XVIII Corpo, già in riserva, alle dipendenze della X Armata, sui ponti di questa in modo da effettuare una manovra laterale di avvolgimento dello schieramento opposto, aprendo così il passo alle rimanenti forze dell’unità. Il successo dell’operazione permette l’approfondimento e l’unione delle tre teste di ponte, costringendo il nemico ad arretrare lo schieramento delle artiglierie e perdendo così la possibilità di battere i passaggi sul Piave.

Intanto sul Grappa gli assalti italiani vengono respinti ma sorte analoga tocca ai contrattacchi austriaci, portati sul fianco dello schieramento infatti, nonostante l’intervento delle riserve, la V e la VI Armata austro – ungariche sono separate e tendono a divergere ulteriormente: la prima ripiega su Sacile ed Oderzo, la seconda verso nord in direzione di Vittorio Veneto e Belluno. Avvertito l’insuccesso della resistenza sul Piave, il 29 ottobre il Comando Austriaco autorizza alle proprie forze una manovra in ritirata e, nello stesso tempo, dispone che i propri plenipotenziari prendano contatto con il Comando italiano per giungere al più presto ad un armistizio.

Il 30 ottobre ha inizio la terza fase della battaglia. Le azioni italiane si estendono sulla fronte ed in profondità, completando il successo contro un nemico ormai in rotta. Sull’ala sinistra la IV Armata, fino adesso sempre respinta, segue celermente i ripiegamenti austriaci, già minacciati da una manovra aggirante della XII Armata, ed occupa Solco Feltrino. Contemporaneamente l’VIII Armata prende Vittorio Veneto e procede a ritmi serrati verso Belluno attraverso la Stretta di Fadalto. Più a sud, intanto, la X Armata avanza in direzione di Sacile mentre la III inizia gli assalti sul Basso Piave e, dopo aver superato le dure e disperate resistenze austriache, porta le sue divisioni oltre il fiume. Il giorno successivo l’offensiva italiana si estende sul fronte della VI Armata, sull’Altopiano di Asiago, mentre prosegue l’avanzata delle forze fra il Brenta ed il mare.

Il 31 inizia la quarta ed ultima fase. Fra il pomeriggio del 31 e l’1 novembre il Comando italiano dispone l’inseguimento del nemico nella pianura veneta e l’estensione dell’offensiva anche alla VII ed alla I Armata: tutte le unità del Regio Esercito partecipano ora allo scontro, su un vasto fronte dallo Stelvio al mare, in un complesso di azioni manovrate. Al centro l’VIII Armata, risalendo la valle del Piave, punta a tagliare le comunicazioni fra l’Alto Adige e l’Austria, minacciando in profondità il fianco orientale del Trentino. Sulla destra, nella pianura veneta, l’avanzata della X e della III Armata oltre Livenza e verso il Tagliamento viene proseguita dal Corpo di Cavalleria lanciato in direzione di Osoppo, Udine, Cormons e Gorizia. Il 2 novembre la I Armata inizia la sua azione a cavallo della Valle dell’Adige ed, il giorno dopo, la VII Armata sferra l’offensiva nella zona del Tonale, mentre l’azione combinata delle forze italiane su tutti i lati del Trentino porta ad una rapida crisi nello schieramento austriaco, precludendo a molte unità la via della ritirata. Le unità della I Armata, risalendo la Val Lagarina, giungono a Trento mentre un distaccamento di Bersaglieri, portati via mare da Venezia, sbarca a Trieste. Nel pomeriggio viene firmato l’armistizio a Villa Giusti nei pressi di Padova, che prevede la cessazione dei combattimenti alle ore 15.00 del giorno successivo sulle linee raggiunte dalle forze più avanzate. Il 4 novembre, secondo gli accordi stipulati il giorno precedente, hanno termine gli scontri e le avanguardie italiane si attestano sulle posizioni raggiunte: A Trento e Trieste sventola il Tricolore.

Cosimo Enrico Marseglia

Cosimo Enrico Marseglia nato a Lecce, città in cui vive. Ha frequentato i corsi regolari dell’Accademia Militare dell’Esercito Italiano in Modena e della Scuola di Applicazione dell’Arma TRAMAT presso la cittadella militare Cecchignola in Roma, ed ha prestato servizio come ufficiale dell’Esercito presso il 3° Battaglione Logistico di Manovra in Milano, il Distretto Militare di Lecce ed il Battaglione Logistico della Brigata Pinerolo in Bari. Dopo otto anni in servizio permanente effettivo, ha lasciato la carriera militare, dedicandosi alla musica jazz ed al teatro. Ha collaborato con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università del Salento, come esperto di Storia Militare, e dal 2009 è ufficiale commissario del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Scrive per L’Autiere, organo ufficiale dell’ANAI (Associazione Nazionale Autieri d’Italia), Sallentina Tellus (Rivista dell’Ordine del Santo Sepolcro), per L’Idomeneo (Rivista dell’Associazione di Storia Patria) e per altre testate. Ha già pubblicato Les Enfants de la Patrie. La Rivoluzione Francese ed il Primo Impero vissuti sui campi di battaglia (2007), Il Flagello Militare. L’Arte della Guerra in Giovan Battista Martena, artigliere del XVII secolo (2009), Battaglie e fatti d’arme in Puglia. La regione come teatro di scontro dall’antichità all’età